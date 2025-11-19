株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長 三ッ田泰二)は、2025年11月12日(水)よりPLANT-３川北店においてPLANT名物の『惣菜バイキング』をリニューアルスタートいたしました。





当社の『惣菜バイキング』は10年以上にわたり地域の皆さまからご好評をいただいておりましたが、2020年のコロナ禍により中止を余儀なくされ、またその後も原材料、燃料費の高騰等により再開の目途が立たない状況でした。

昨今では共働き世帯・単身世帯の増加により、調理の手間を省きたいというニーズがますます高まってきております。そのような中、食の多様なニーズに応えて豊かな食生活を送られる環境を提供したいという想いから、“食べたいもの”を“必要な量”だけ選んで購入いただける『惣菜バイキング』の再開が必要であると考えました。

そのため社内では原材料の調達方法や衛生管理など、様々な課題に向き合いながら試行錯誤を重ねていき、従来のお客さま自身でトレイに好きなお惣菜を詰めて購入するスタイルはそのままに、多様なニーズやトレンドに合わせたメニューも取り入れ、選べる楽しさ、盛りつけるワクワク感がさらにアップした惣菜バイキングを再びお届けできることになりました。





「ちょっとずつ、いろいろ食べたい」「家族でシェアしたい」「お昼は手軽に満足したい」――そんな声に応えるPLANTならではの惣菜体験をぜひお楽しみください。





惣菜バイキング【川北店限定】





■惣菜バイキング概要

対象店舗：PLANT-3川北店のみ

価格 ：惣菜バイキング 100gあたり税抜き199円(税込み214.92円)

カレーバー 100gあたり税抜き99円(税込み106.92円)

スープバー 100gあたり税抜き99円(税込み106.92円)

内容：

和・洋・中のお惣菜40種類以上の豊富なメニュー。お肉たっぷり黒酢酢豚や肉じゃがなどの定番から、季節の味が楽しめるヘルシーなサラダまで、お好みの量だけ、選んで楽しい惣菜バイキング。

また今回からスープバイキングも登場する等、現代のニーズに合わせた新メニューもお選びいただけます。





惣菜バイキング売場





これからもお買い物を「義務」ではなく「楽しみ」に変えていき、お客さまに驚きや発見、ワクワク感をお届けしていくことで、生活のよりどころとして地域のお客様から常に必要とされる存在であり続けます。