環境配慮型改装が新常識に──2032年市場規模666億米ドル、CAGR6.5%で進むオフィス改装サービスの高度化
オフィス改装サービスは、既存のオフィス空間に対し、レイアウト変更、設備更新、内装改修を通じて機能性や快適性を向上させる一連のサービスである。基本的な機能は、企業の事業戦略や業務形態の変化に応じて、空間の利用効率を高め、従業員の生産性向上と満足度向上を実現することにある。
構造上の特異性は、設計、施工、設備調達、移設支援など複数の工程を統合したトータルソリューションとして提供される点にある。顧客の業務特性に合わせて柔軟にサービス内容を組み合わせることが可能で、短期間での施工や業務を中断せずに実施する体制を構築できる。材料技術との関係が深く、環境負荷が低い建材や、IoT 機器と連携するスマートデバイスの選定が、改装後の空間価値を左右する。
現在注目される理由は、テレワークの普及に伴うオフィス機能の再定義と、企業の人材確保戦略に対する空間の重要性増大にある。従業員が自由に在宅とオフィスを選択するハイブリッドワークが一般化する中、オフィスは単なる業務場所から、対人交流や創造的活動を促す場へと機能転換が進み、これに応じた改装需求が急増しているからである。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界オフィス改装サービス市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/592265/office-refurbishment-service）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが6.5%で、2032年までにグローバルオフィス改装サービス市場規模は666億米ドルに達すると予測されている。
図. オフィス改装サービス世界総市場規模
図. 世界のオフィス改装サービス市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、オフィス改装サービスの世界的な主要製造業者には、Gensler、Skanska AB、Taisei Corporation、Shimizu Corporation、AECOM （ACM）、Jacobs Engineering Group、Cushman & Wakefield （CWK） 、Gold Mantis、Saracen Group、IBI Groupなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約4.0%の市場シェアを持っていた。
オフィス改装サービスは、不動産業（賃貸オフィスの賃貸促進のための改修）、建設業（内装工事の実施）、家具・設備メーカー（デスク、椅子、収納家具の供給）、IT産業（ネットワーク環境整備、セキュリティシステム構築）、コンサルティング業（業務効率化のための空間診断）など、多くの産業と連携して提供される。特に企業の組織再編や事業拡大・縮小の際には、既存空間の有効利用を図るために必須のサービスとなっている。
業界構造の変化として、従来の単なる内装改修から、空間設計が企業の経営戦略と連動したコンサルティング型サービスへとシフトしている。顧客の従業員満足度向上や、ESG経営の推進を支援するため、健康的な空間づくりや、エネルギー効率の高い設備導入を提案するケースが増えている。クロスインダストリーの視点からは、小売店や教育施設の改装手法をオフィスに応用する例が見られ、異分野の空間設計技術が融合することで新しいサービス形態が生まれている。
オフィス改装サービスは、不動産業（賃貸オフィスの賃貸促進のための改修）、建設業（内装工事の実施）、家具・設備メーカー（デスク、椅子、収納家具の供給）、IT産業（ネットワーク環境整備、セキュリティシステム構築）、コンサルティング業（業務効率化のための空間診断）など、多くの産業と連携して提供される。特に企業の組織再編や事業拡大・縮小の際には、既存空間の有効利用を図るために必須のサービスとなっている。
業界構造の変化として、従来の単なる内装改修から、空間設計が企業の経営戦略と連動したコンサルティング型サービスへとシフトしている。顧客の従業員満足度向上や、ESG経営の推進を支援するため、健康的な空間づくりや、エネルギー効率の高い設備導入を提案するケースが増えている。クロスインダストリーの視点からは、小売店や教育施設の改装手法をオフィスに応用する例が見られ、異分野の空間設計技術が融合することで新しいサービス形態が生まれている。