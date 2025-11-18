リテラ、生成AIが参照したURLと検索に用いたキーワードを可視化する「LLMOコンパス」を機能追加

株式会社BringFlower

株式会社BringFlower（東京都新宿区、代表取締役：稲田 高洋）は、当社が開発・提供するSEO/LLMOの対策プラットフォーム「リテラ（BringRitera）」について、生成AIがユーザーの問いに対して参照したURLと、検索に用いた検索キーワードを可視化する機能「LLMOコンパス」を追加しました。「LLMOコンパス」には、生成AIがユーザーの問いに対して自社・競合のブランドをどの程度選んでいるかを、AIモデル別・期間別に把握できる機能もあり、AI時代の新しいマーケティング手法「LLMO（AI検索対策）」の羅針盤となります。

開発の背景

ユーザーが商品やサービスを検討する際に生成AIを用いるケースが増えています。2025年7月に当社が実施したSEO向けAIライティングツールに限った調査(https://www.bring-flower.com/blog/seo-ai-writing-survey/)では、導入サービスを知った情報源の1位は「生成AI」となりました。Google検索には、生成AIによる概要が示されるAI Overviewsや、生成AIとやり取りをしながら検索できるAIモードが加わっています。よって、従来のSEOでは検索結果の上位に表示されることが目標となっていましたが、それに加え、生成AIに自社のブランド名を挙げてもらうためのLLMOが重要となっています。生成AIが示すリンクのクリック率が0.5～1.5％程度（当社調べ）と低いため、そのデータからLLMOの重要性が軽視されるケースもありますが、実際にはユーザーはリンクをクリックするのではなく、ブランド名で検索してウェブサイトに訪問しているケースが多く、LLMOの実際の重要性はすでに相当高まっていると当社は考えています。

「LLMOコンパス」の概要

リテラ（BringRitera）の「LLMOコンパス」は、ユーザー指定のプロンプトに対する各生成AIの回答の中で、ユーザー指定のブランド名が言及されたかどうかを毎日自動で計測し、言及割合をチャートで可視化します。例えば「最も安全な自動車メーカーはどこ？」というプロンプトに対して、各自動車メーカーがどの程度言及されているかを期間別に把握することが可能です。プロンプトは複数指定可能です。

当社はこの機能を「AIブランドレーダー」として2025年9月18日に発表いたしましたが、今回の機能追加により「LLMOコンパス」に機能名称を変更しました。レーダーとしての役割だけではなく、対策の方向性を示すコンパスとしての役割を持つことを強調しております。

新機能の概要

新機能では、各ブランドの言及割合に加えて、生成AIが参照したドメインおよびURLと検索に用いたキーワードが頻度順に示されるようになりました。

これによりリテラ（BringRitera）のユーザーは、どのようなページで自社ブランドが掲載されているべきかと、どのような検索キーワードに対して対策を行うべきかを知ることができます。例えば「最も安全性が高い自動車メーカーはどこ？」というプロンプトに対しては、「IIHSのトップセーフティ」が検索され参照されているということが分かります。

今後の展望・代表コメント

リテラ（BringRitera）はAIによってSEOに適した記事を出力するAIライティング機能や、記事用の画像生成機能、検索順位およびAI Overviewsの表示有無、参照有無の推移を計測する機能もあり、AI時代のウェブマーケティングを強力に支援する拡充を続けています。LLMO（AI検索対策）の羅針盤としての役割となる「LLMOコンパス」の強化も今後継続する予定です。マイクロ法人だからこそ実現可能なスピードを武器に、先陣を切って業界を盛り上げていく所存です。

リテラ（BringRitera）について

リテラ（BringRitera）は、SEO専門家のノウハウを踏まえて、台頭する各生成AIの最新モデルとのやり取りを繰り返すことで、検索エンジンの検索結果画面で上位に表示されるようなSEOに強い記事を簡単な操作で作成可能としています。AIツールグランプリ2024（株式会社イノベイティア主催）で最優秀賞を獲得。2025年7月にRCリサーチデータが実施したアンケート調査「SEO向けAIライティングツールの利用実態に関する調査」で満足度1位に輝きました。

大企業から個人の方まで幅広いユーザーに支持をいただいており、1日に10成約を獲得できるようになった事例、半年でアクセス数が3倍になった事例など多数の成功事例を生んでいます。

主には以下３つの機能があり、今回の機能リリースはSEO向け記事作成機能の効果検証の一環となるものでもあります。

- AIでSEOに強い記事を5分程度で作成- 簡単に、最高クラスの画像生成AIで記事用の画像または図解を生成- 記事の検索順位と、AI Overviewsの表示および参照有無を毎日自動計測し推移をグラフで示す

BringRitera（リテラ）

https://ritera.bring-flower.com/

株式会社BringFlowerについて

株式会社BringFlowerはリテラ（BringRitera）を通じて、SEO/LLMOによる事業拡大をより身近に、価値あるサービスが消費者に届きやすくなることを目指しています。

リテラ（BringRitera）の開発やマーケティングなどは代表がひとりで全てを行っており、ひとりだからこそ実現できる「スピード」を大切にしています。また、日本の経済発展に寄与すべく「個で勝負する姿勢」を広めたいという思いもあります。

会社名：株式会社BringFlower（BringFlower Co.,Ltd.）

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6F

代表取締役：稲田 高洋

事業内容：SEOコンサルティング、リテラ（BringRitera）の開発・運営、ウェブサイト制作、システム開発、UXデザイン

URL：https://www.bring-flower.com/

＊本ニュースリリースに記載された商品／サービス名・社名は各社の商標または登録商標です。