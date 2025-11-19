登録者100万超「河崎翆」オリジナルグッズをFANMEにて11/19より販売開始！
クリエイターDXカンパニーである株式会社TORIHADA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）が開発するクリエイターコンテンツ販売サービス「FANME（ファンミー）(https://fanme.link/)」は、登録者100万超の人気VTuberの河崎翆（かわさきすい）のオリジナルグッズを、11月19日（水）より販売開始いたします。
本企画では、直筆サイン入りの当たりが封入されたオリジナルトレーディングカード（全12種）をはじめ、アクリルスタンド、耐水ステッカー、ボールペン、エコバッグ、お守りなど、全10アイテムをラインナップしています。
商品概要
販売開始日：2025年11月19日（水）
販売場所：河崎翆 FANME公式ショップ(https://fanme.link/shop/@Sui_Kawasaki)
※数量限定、なくなり次第終了
販売ラインナップ（全10種）
１. オリジナルトレーディングカード（全12種類）
当たりには直筆サイン入り！
価格：500円
仕様：ランダム販売
２. アクリルスタンド
価格：1,800円
仕様：本体サイズ 約130×60mm
３. アクリルブロック
価格：1,800円
仕様：本体サイズ約70×70×8mm
４. 缶バッジ3種セット
価格：1,500円
仕様：直径57mm
５. 耐水ステッカー3種セット
価格：990円
仕様：長方形サイズ 100mm×20mm, 正方形サイズ：50mm×50mm（3枚セット）
６. 分析が捗る ボールペン
価格：1,200円
仕様：黒インク／UV効果インクジェット
７. 推し活名刺（100枚セット）
価格：1,600円
８. ないスパ！ポチ袋（5枚セット）
価格：900円
９. エコバッグ
価格：2,000円
１０. アナリストお守り
価格：1,800円
■まとめて9点セット（※トレカ以外のセット商品）
価格：12,000円
各アイテムをバラ売りで全て購入するより、1,590円お得なセット商品です。
※トレーディングカードは含まれません
注意事項
・商品は12月中の配送を予定しております。
・海外配送は対応しておりません。
・在庫がなくなり次第、販売終了となります。
クリエイタープロフィール
河崎翆（かわさき すい）
2020年6月より個人勢VTuberとして活動を開始。元受付嬢という異色の経歴を持ち、落ち着いたトークと業界動向を読み解く鋭い分析力で人気を集め、チャンネル登録者数は100万人を突破。2025年からは専業VTuberに転身し、新人VTuber支援にも積極的に取り組む姿勢から、「VTuberアナリスト」として業界内で高い注目を浴びている。著書『VTuberの教科書』は、VTuberを志すクリエイターの入門書として広く活用され、好評を博している。
FANME：https://fanme.link/@Sui_Kawasaki
YouTube：https://www.youtube.com/@Sui_Kawasaki
FANMEとは
FANMEは、クリエイターがファンとの交流を深め、活動の幅を広げるための多機能プラットフォームです。リンクまとめ、コンテンツ販売、コミュニティ運営をワンストップで提供し、クリエイターエコノミーにおける持続的な活動を支援しています。https://fanme.link/
お問い合わせ先
クリエイター様：https://lin.ee/84dLmvJ
企業・メディア関係者様：https://fanme-support.zendesk.com/hc/ja/requests/new
株式会社TORIHADA
株式会社TORIHADA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）はクリエイターエコノミー促進のための事業展開をするクリエイターDXカンパニー。クリエイターとファンが交流できるプラットフォーム「FANME（ファンミー）」を運営。また、自社開発のクリエイターデータベースであるPythagorasを活用したショートムービーマーケティングを広告主へ提供。同社子会社であるPPP STUDIO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）ではショートムービープラットフォームで活躍するクリエイターのサポートやマネジメント事業を展開。PPP STUDIOは「才能をぶちあげよう」をビジョンに掲げ、クリエイター個人の活動を支援しており、その一環としてクリエイター自身のブランド立ち上げやタイアップ広告の営業活動等に取り組んでいる。所属・提携しているクリエイターは2,000組を超え、総フォロワー数は5.4億人を突破。
・コーポレートサイト
株式会社TORIHADA：https://www.torihada.co.jp/
PPP STUDIO株式会社：https://pppstudio.jp/
・自社メディア
TORIHADA POST：https://www.torihada.co.jp/media/
CREATORS POST：https://torihada.co.jp/creatorspost/
FANME MEDIA：https://media.fanme.link/
・ファンコミュニケーションサービス「FANME（ファンミー）」：https://fanme.link/
・採用サイト：https://www.torihada.co.jp/recruit/