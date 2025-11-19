登録者100万超「河崎翆」オリジナルグッズをFANMEにて11/19より販売開始！

株式会社TORIHADA

クリエイターDXカンパニーである株式会社TORIHADA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）が開発するクリエイターコンテンツ販売サービス「FANME（ファンミー）(https://fanme.link/)」は、登録者100万超の人気VTuberの河崎翆（かわさきすい）のオリジナルグッズを、11月19日（水）より販売開始いたします。

本企画では、直筆サイン入りの当たりが封入されたオリジナルトレーディングカード（全12種）をはじめ、アクリルスタンド、耐水ステッカー、ボールペン、エコバッグ、お守りなど、全10アイテムをラインナップしています。

商品概要

販売開始日：2025年11月19日（水）

販売場所：河崎翆 FANME公式ショップ(https://fanme.link/shop/@Sui_Kawasaki)

※数量限定、なくなり次第終了

販売ラインナップ（全10種）

１. オリジナルトレーディングカード（全12種類）

当たりには直筆サイン入り！

価格：500円

仕様：ランダム販売

２. アクリルスタンド

価格：1,800円

仕様：本体サイズ 約130×60mm

３. アクリルブロック

価格：1,800円

仕様：本体サイズ約70×70×8mm

４. 缶バッジ3種セット

価格：1,500円

仕様：直径57mm

５. 耐水ステッカー3種セット

価格：990円

仕様：長方形サイズ 100mm×20mm, 正方形サイズ：50mm×50mm（3枚セット）

６. 分析が捗る ボールペン

価格：1,200円

仕様：黒インク／UV効果インクジェット

７. 推し活名刺（100枚セット）

価格：1,600円

８. ないスパ！ポチ袋（5枚セット）

価格：900円

９. エコバッグ

価格：2,000円

１０. アナリストお守り

価格：1,800円

■まとめて9点セット（※トレカ以外のセット商品）

価格：12,000円

各アイテムをバラ売りで全て購入するより、1,590円お得なセット商品です。

※トレーディングカードは含まれません

注意事項

・商品は12月中の配送を予定しております。

・海外配送は対応しておりません。

・在庫がなくなり次第、販売終了となります。

クリエイタープロフィール

河崎翆（かわさき すい）

2020年6月より個人勢VTuberとして活動を開始。元受付嬢という異色の経歴を持ち、落ち着いたトークと業界動向を読み解く鋭い分析力で人気を集め、チャンネル登録者数は100万人を突破。2025年からは専業VTuberに転身し、新人VTuber支援にも積極的に取り組む姿勢から、「VTuberアナリスト」として業界内で高い注目を浴びている。著書『VTuberの教科書』は、VTuberを志すクリエイターの入門書として広く活用され、好評を博している。



FANME：https://fanme.link/@Sui_Kawasaki

YouTube：https://www.youtube.com/@Sui_Kawasaki

FANMEとは

FANMEは、クリエイターがファンとの交流を深め、活動の幅を広げるための多機能プラットフォームです。リンクまとめ、コンテンツ販売、コミュニティ運営をワンストップで提供し、クリエイターエコノミーにおける持続的な活動を支援しています。https://fanme.link/

