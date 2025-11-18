タイトルバナー_GOODRIDE MOTORSPORTS トヨタ GRスープラ





ラナ エンタテインメント株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：西村 元希)は、GOODRIDE JAPAN株式会社が運営するモータースポーツチーム、GOODRIDE MOTORSPORTSのマシンをモデルとした、トミカ 『GOODRIDE MOTORSPORTS トヨタ GRスープラ』の予約受付を、応援型通販サイトサポルト店舗にて、2025年11月19日(水)17時から開始いたします。





GOODRIDE MOTORSPORTSと大人気ダイキャスト製ミニカー「トミカ」(発売元：株式会社タカラトミー)のコラボ商品が登場！本商品はアメリカ発祥のドリフト競技であるFORMULA DRIFT JAPAN 2024にシーズン参戦を果たしたGOODRIDE MOTORSPORTSの競技車両、「トヨタ GRスープラ(ドライバー/山中真央)」をモチーフとしており、タンポ＆UV印刷の技術によって再現された細かなグラフィックやスポンサーロゴなど、ディテールにこだわった仕上がりとなっています。





トミカ本来の軽く押すだけで良く走る走行性能はお子様にはもちろん、大人のコレクター心も擽る完成度となっています。人気商品の為お見逃しなく！





商品の発売は2026年1月下旬～2026年2月下旬頃を予定しており、直接のご購入は「GOODRIDE MOTORSPORTS」が参戦している競技カテゴリー※での物販会場や、国内各地のサーキット会場で行われる自動車関連イベントのほか、ラナ エンタテインメントが運営する応援・通販ECサイト「サポルト」を予定しています。





※2025年もフォーミュラードリフトにシリーズ参戦中。2026年度以降のスケジュールはチームの公式発表をお待ちください。









■商品画像

トミカ GOODRIDE MOTORSPORTS トヨタ GRスープラ





開発中サンプル画像_GOODRIDE MOTORSPORTS トヨタ GRスープラ





■実車画像





トヨタGRスープラ_実車写真(1)

トヨタGRスープラ_実車写真(2)

トヨタGRスープラ_実車写真(3)









■GOODRIDE MOTORSPORTS





バナー_グッドライドモータースポーツ





GOODRIDE MOTORSPORTSは、GOODRIDE JAPAN株式会社が、モータースポーツの振興を目的とし、2020年に発足させたモータースポーツチームです。

2022年からはFORMULA DRIFT JAPANにチーム参戦し、モータースポーツ活動にも積極的に取り組んでいます。

GOODRIDE JAPAN株式会社 公式： https://goodridetire.jp/









■ラナ エンタテインメント株式会社





ロゴ_ラナ エンタテインメント株式会社





ラナエンタテインメント株式会社は、1994年からモータースポーツのプロデュース活動を行い、ウルトラマンレーシングチームをはじめ、阪神タイガースレーシングチームやDisney/Pixarの人気アニメーション作品、トイストーリーやカーズといったキャラクターをモチーフにモータースポーツとのプロモーションタイアップを実現し、多くの注目を集めてきた。2010年より『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』とプロモーションタイアップしたレーシングチーム「エヴァンゲリオンレーシング」を結成し、現在も活動を続けている。









■トミカについて

「トミカ」(発売元：株式会社タカラトミー)は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。

今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台(※)(2024年12月時点)を超えています。





(※)「トミカ」(スタンダードシリーズ)、「ドリームトミカ」、「トミカプレミアム」、「トミカリミテッドヴィンテージ」(発売元：株式会社トミーテック)の他、国内外のシリーズ総合計。「トミカワールド」などダイキャスト製ミニカー以外の商品は除く。

公式サイト https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/









■取扱い店舗





ロゴ_サポルト





プロジェクト応援型通販サイト“サポルト”

https://supporto.click/









■商品概要





トミカ_GOODRIDE MOTORSPORTS トヨタ GRスープラ





品名 ：トミカ GOODRIDE MOTORSPORTS トヨタ GRスープラ

カラー ：ブラック/グリーン

コード ：4904790629273

外箱 ：80×40×27mm

素材 ：亜鉛合金、ABS、MABS

製造元 ：株式会社タカラトミーアーツ

販売元 ：ラナエンタテインメント株式会社

価格 ：1,500円(税込)

対象年齢：3歳以上