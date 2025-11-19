AIデータ社、新人営業の即戦力化を実現する『AI SalesPro on IDX』～新人営業を短期間で即戦力化できる教育支援機能を強化～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、営業特化型AI基盤『AI SalesPro on IDX』において、新人営業を短期間で即戦力化できる教育支援機能を強化しました。本機能は、生成AI基盤「AI孔明 on IDX」を活用し、属人的なOJTに依存してきた従来の営業教育を革新します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334783&id=bodyimage1】
■背景：新人営業育成の課題
従来、新人営業の育成にはベテラン社員の同行や指導が不可欠であり、教育コストや時間が大きな負担となっていました。成果を出せるまでに長期間を要し、その間の機会損失も少なくありません。属人化した教育手法に依存する結果、育成品質にもばらつきが生じ、営業組織全体の成長を阻害していました。
本サービスは、業務提携パートナーとの協力により、営業業界に特化したナレッジテンプレートを搭載した専門AIソリューションです。
▼営業特化型AIプラットフォーム『AI SalesPro on IDX』
https://www.idx.jp/aifactory/list/sales/
■『AI SalesPro on IDX』の新人営業サポート機能
・AI FAQ支援：業界特化型のナレッジベースから、顧客質問パターンと回答例を学習。
・商談シナリオ生成：顧客タイプ別の対話例をAIが提示し、実践的に学習。
・ナレッジ参照：ベテラン営業のトークスクリプトや事例を即検索し模倣可能。
・セルフチェック機能：商談前後の振り返りシートをAIが分析し、改善ポイントを提示。
■期待される効果
・即戦力化：新人が短期間で成果を出せるようになり、教育コストを削減。
・OJT依存の軽減：ベテラン社員の負担を軽減し、組織全体の稼働効率を向上。
・育成品質の均一化：属人化した教育手法から標準化されたトレーニングへ。
・離職防止：自信を持って営業に臨めることで新人の定着率も改善。
※効果の実現には、各企業の営業ナレッジのデータ整備と継続的な運用が必要です
■今後の展開
AIデータ社は、教育支援機能を強化し、法人営業部門や営業代行会社において「新人即戦力化モデル」を確立していきます。さらに、教育機関や企業研修市場への応用も視野に入れ、営業教育の新しいスタンダードを構築することを目指します。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
