Â¼¾åÆúÏº¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É ÍÓÊ¸³Ø¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö¤è¤ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
TOKYO FM¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÌÏº÷¥é¥¸¥ª Â¼¾åÆúÏº¡Ù11·î20Æü¡¢27Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®²ó¤Ë¡¢ÍÓÊ¸³Ø¡¦±öÄÍ¥â¥¨¥«¡õ²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÎ¢Â¦¤«¤éºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØD o n¡Ç t L a u g h I t O f f¡Ù¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦ÆÃÊÌ²ó¤ò¸ø³«¡£
TOKYO FM¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²»À¼¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÌÏº÷¥é¥¸¥ª Â¼¾åÆúÏº¡Ù¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦Â¼¾åÆúÏº¤¬¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¶½Ì£¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¸ì¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¡È¤«¤¿¤Á¡É¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Èー¥¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢11·î27Æü(ÌÚ)ÇÛ¿®²ó¡Ê18»þÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡Ë¤Ë¤Ï¡¢10·î¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÍÓÊ¸³Ø¤«¤é¡¢±öÄÍ¥â¥¨¥«¡¢²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¶¦±é·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Èー¥¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦3¿Í¡£Æ±Ç¯Âå¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÔÆ±»Î¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±éÅöÆü¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ ¶¦±é»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤è¤ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¼¾å¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÓÊ¸³Ø¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
±öÄÍ¤¬¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬À¨¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤ë³¤³°¥Ä¥¢ー¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ä¡¢10·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ØD o n¡Ç t L a u g h I t O f f¡Ù ¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÍÓÊ¸³Ø¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Vo.Gt.±öÄÍ¥â¥¨¥«¡¢Ba.²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¡¢Dr.¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤«¤é¤Ê¤ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
2020Ç¯¤ËF.C.L.S.(¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¥º)¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£
2023Ç¯¡¢¥á¥¸¥ãー2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öour hope¡×¤¬¡¢Âè15²óCD¥·¥ç¥Ã¥×Âç¾Þ2023 Âç¾Þ<ÀÄ>¤ò¼õ¾Þ¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ömore than words¡×¤¬¹ñÆâ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°1²¯ºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¥ì¥³ー¥É¶¨²ñ¥×¥é¥Á¥ÊÇ§ÄêºîÉÊ¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£
2025Ç¯¡¢¿·¶Ê¡ÖÀ¼¡×¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î£¹¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§¡£5·î¤ËÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾ÞMUSIC AWARDS JAPAN¤Ë¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤È¡Ömore than words¡×¤¬ºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö³Ú¶Ê¾Þ¤Î2ÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î8Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ5ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØD o n¡Ç t L a u g h I t O f f¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½é¤ÎUS¥Ä¥¢ー¡ÖHitsujibungaku US West Coast Tour 2025¡×¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û2days¤ÈÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤ò´Þ¤à²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢ー¡ÖHitsujibungaku Asia Tour 2025 "¤¤¤Þ¡¢¤³¤³ (Right now, right here.)"¡×¡¢¤½¤·¤Æ²¤½££¶¤«¹ñ7ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë½é¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢ー¡ÖHitsujibungaku Europe Tour 2025¡×¤ò´°Áö¡£¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÉñÂæ¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
