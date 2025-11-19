discord Yohji Yamamoto、渋谷パルコ6周年記念のストア限定アイテムを発売

株式会社ヨウジヤマモト

discord Yohji Yamamotoは、11月21日(金)より渋谷PARCOの6周年を記念して限定アイテムを発売いたします。

ドローストリングが自然にショルダーストラップへとつながる、落ち着いた佇まいのレザーバッグ。ブラックとシルバーの2色展開で、ファッション性と機能性を兼ね備えたアイテムです。シルバーのレザーには職人が一つひとつ手作業でアンティーク調の箔を施すことで、静かな存在感と個性が生まれています。

Drawstring Backpack Black \97,900(税込) / Silver \121,000(税込)

同じくドローストリングがショルダーストラップになった、ミニマルなショルダーバッグ。外側と内側にポケットを備え、コンパクトなサイズながら必要なものをすっきりと収められるつくりです。ストラップは長さの調整が可能で、控えめなディテールが全体に穏やかな表情を添えます。箔を施した柔らかく上品なレザーを生かし、光の角度で微かに表情を変える質感が魅力の一点です。

Drawstring Shoulder \53,900(税込)

GIFT

会期中、税込154,000円以上お買い上げいただいたお客様へ、ノベルティとしてオリジナルのヒバブロックと青森ヒバ精油のセットをご用意しております。

※お一人様1セット限りとなります

※ノベルティは無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください



discord Yohji Yamamoto SHIBUYA PARCO Exclusive Collectionは、2025年11月21日(金)よりSHIBUYA PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6556)でお求めいただけます。