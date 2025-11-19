株式会社きのとや（本社：北海道札幌市 代表取締役社長 中田英史）は、生食感チーズケーキ「ふんわり生フロマージュ」をきのとや公式オンラインショップにて期間限定・数量限定販売いたいします。

チーズ感あふれる、ふんわり軽い食感。

北海道はスイーツの原材料の一大産地。その豊かな恵みをふんだんに使い、クリームチーズとマスカルポーネチーズ・生クリーム・ビートグラニュー糖は全て北海道産にこだわっています。酪農王国北海道のおいしさをぎゅっと詰め込みました。

2種類の北海道産チーズで作られるなめらかなチーズムース

北海道産のクリームチーズとマスカルポーネチーズ、生クリームを絶妙な配合でブレンドし、レモン果汁を加えることでほのかに酸味が感じられ、やさしく繊細な味わいのチーズムースに仕上げました。エダムチーズを練り込んだチーズクッキーにのせて、チーズの味わいをたっぷりとお楽しみいただけます。

マスカルポーネチーズ生クリームをたっぷり

軽やかでミルク感溢れるマスカルポーネチーズ生クリームは、北海道産のマスカルポーネチーズと生クリームを合わせ、たっぷり贅沢に絞ります。ひらひらと風に揺れるリボンがケーキに舞い降りたようなデコレーションは、パティシエが一つひとつ仕上げる繊細な絞りの技術で作られます。

上品かつ濃厚なチーズムースとミルク感溢れるマスカルポーネチーズ生クリーム、ふわふわしっとり焼き上げたきのとや特製スポンジに、香ばしいチーズ風味のクッキーをプラス。チーズの風味とコクにこだわり、絶妙なバランスで軽やかに仕上げました。

＜商品概要＞

■商品名：ふんわり生フロマージュ※クリスマスの柊飾りをつけてお届けします。■価格：3,500円(税込)■賞味期限：製造日より冷凍14日■保存方法：冷凍(－18℃以下)で保存※冷蔵庫で解凍し、解凍後は冷蔵(10℃以下)保存のうえ、当日中にお召し上がりください。■販売日：12月05日(金)～12月21日(日)までの金・土・日【各日数量限定】A日程 12月05日(金)・06日(土)・07日(日)B日程 12月12日(金)・13日(土)・14日(日)C日程 12月19日(金)・20日(土)・21日(日)■オンラインショップ：https://www.kinotoya.com/special-feature/fluffy-raw-fromage25/

会社概要

名称：株式会社きのとや 所在地：北海道札幌市東区東苗穂5条3丁目7-36設立：1985年12月 代表：代表取締役社長 中田英史公式サイト：https://www.kinotoya.com/