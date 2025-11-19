声優として活躍する **金子有希** がWEB小説投稿サイト「ネオページ」 https://www.neopage.com/ で連載中の小説『光る猫爪』が、株式会社ジーオーティー（GOT）より書籍化されることが決定いたしました。先週開催の11月15日・16日に開催された北九州ポップカルチャーフェスティバル（KPF）内のステージにて、金子有希本人よりサプライズ発表され、書籍の発売は **2026年春** を予定しています。

■ 声優・金子有希が綴るオリジナル小説『光る猫爪』が書籍化決定

『光る猫爪』は、声優として数多くの作品に出演する金子有希が、自身の創作活動として執筆している小説作品です。本作はもともと **クラウドファンディングから生まれた企画** であり、「いつか必ず本として届けたい」という金子の願いから始まりました。

その後、今秋よりネオページにてWEB小説として連載を開始。公開と同時にSNSを中心に反響が広がり、読者数・フォロワー数ともに急伸。今回、株式会社ジーオーティー（GOT）より **書籍化オファーが寄せられ、2026年春の刊行が決定** いたしました。

■ 書籍情報

- 出版社：株式会社ジーオーティー（GOT）- 発売時期：2026年春予定- 書籍版ビジュアル、詳細等は後日続報にて発表

■ KPF 2025ステージにて本人よりサプライズ発表

11月15日・16日に北九州市で開催された **北九州ポップカルチャーフェスティバル（KPF）** 内のイベント「金子有希の #おすすめっちゃ北九州 vol.3」に出演した際、本書籍化情報を本人から発表されたました。

急遽決定した書籍化ではありますが、「声優としてのキャリアと、小説家としての創作を並行して続けてきた金子ならではの“二刀流”の挑戦が実を結んだ瞬間」として、連載作品の書籍化が決定したネオページとしても大きな励みとなりました。

■ ネオページ連載から書籍化へ――とんとん拍子が生まれた理由

今回の書籍化決定の背景には、

- 作品そのものの完成度の高さ- 金子自身が継続して書籍化への夢を発信し続けてきたこと- 声優という異なるフィールドで磨かれた表現力- ファンを巻き込んだクラファン発スタートなど複数の要因が重なっています。

ネオページでは今年7月に1周年を迎える中、出版社様から各連載作品に向けてコミカライズ、ノベライズに向けての問い合わせを複数いただき、その中でも『光る猫爪』は作品ファンの反響も大きく、完結済作品ということからも書籍化時期が早期に決定する好例となりました。今回の書籍化は、**ネオページで創作活動を行う作家にとっての新たな成功モデルともなりえる事例** です。

■ 文学フリマ東京41で金子有希サイン会＆WEB小説版グッズ販売決定

11月23日（日）に開催される **文学フリマ東京41** では、ネオページブースにて『光る猫爪』連載開始記念イベントとして、金子有希サイン会を実施します。

さらに当日は、WEB小説版『光る猫爪』のグッズ販売も予定しています。

連載開始当初から準備していた企画ではありますが、今回の書籍化決定のタイミングとも重なり、ファンの方々に最新情報を直接届けられる貴重な場となります。

■ 作品紹介

- タイトル ：『光る猫爪』- 著者 ：金子有希- 連載 ：ネオページ- 作品ページ： https://www.neopage.com/book/34065522811854800

■ 著者プロフィール

**金子有希（かねこ ゆうき）**福岡県北九州市出身の声優・作家。創作活動として小説執筆も行い、2019年にはクラウドファンディング企画として『光る猫爪』のプロトタイプを発表。その後、2025年にWEB小説投稿サイト「ネオページ」にて正式連載を開始。声優としての表現力と、物語を紡ぐ独自の視点から生まれる作品が多くの読者に支持されている。

《出演作品》

アニメ『たまこまーけっと』常盤みどり/『聲の形』植野直花/『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』伎璃/『けものフレンズ２』カルガモ 他

ゲーム『アイドルマスターシンデレラガールズ』高森藍子/『アリス・ギア・アイギス』吾妻 京 琴村朱音/『白猫プロジェクト』フェネッカ/『消滅都市』マイ＆ソラ 他

その他ヴォーカルユニットKleissis所属/『ミュージカル忍たま乱太郎』ユキ/文化放送 超！A&G＋『和田昌之と金子有希のWADAX Radio』 他

■Web小説投稿サイト「ネオページ」について

2024年7月に正式オープンしたWeb小説投稿サイト。ジャンル不問・参加型ランキングなどの機能を備え、読者と作家の接点を最大化しています。

