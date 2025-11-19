【広島県初上陸】12/2 令和の激安 “飲める銭湯”が広島県 紙屋町に堂々オープン！

株式会社BIRCH

札幌～福岡まで全国16店舗を展開している大衆酒泉テルマエが広島県初出店！広島県・紙屋町に未だない激安価格、レトロな大衆銭湯をモチーフにした店内に、蛇口から酒が出る飲み放題システムや、銭湯風メニューを揃え、12月2日（火）グランドオープンいたします。

■まるで“銭湯の脱衣所” 大衆銭湯演出のこだわり空間

大衆酒泉テルマエは、伝説の酒の泉「酒泉」の存在を信じたテルマエ隊長が全世界を巡り、その地域の地下から酒泉を発掘し大衆に届けるために作り上げたお店というコンセプト。

社交場のように多くのお客様で賑わう古き良き大衆銭湯をイメージした店内は、内装から小物まで徹底的に“銭湯らしさ”を追求。

非日常感たっぷりの空間で、まるでお風呂上がりのような開放感と酔いをお楽しみいただけます。

■飲み放題1時間398円の衝撃！蛇口をひねればお酒が出る！？

壁はタイル張りにし、脱衣カゴ風の荷物カゴで銭湯感を演出。銭湯モチーフのポスターや飲み放題専用風呂桶もご準備。風呂桶に入ったさつまいもチップスや水風呂上がりの冷やしトマトなど、銭湯イメージの商品が多数。

セルフサービスで蛇口をひねればお酒が出る！

・13種類の蛇口からお酒飲み放題

・好きな時に好きなだけ好きな量を注げるから、タイパもコスパも最強！

飲み放題1時間398円～の圧倒的コスパ

飲み放題プランは3種類（1時間398円/698円/998円）

飲み放題時間は3種類（60分/90分/120分）

「ちょっと1杯」から「ガッツリ飲み」まで、多種多様なプランを用意しております。

■DX化で低価格を両立

蛇口をひねればお酒が出てくる!?飲み放題ご注文でセルフサービスで楽しめます。13種類の蛇口から出てくるお酒は組み合わせ次第で100万通り！

＜低価格を支える、オペレーションのDX化と省人化＞

大衆酒泉テルマエでは、よく「こんなに安くて大丈夫なの？」という声も多数。

以下のような店舗設計・運営改革を取り入れています。

・卓上QRコード注文でオーダー時間短縮

・セルフ型の飲み放題（壁一面に取り付けた蛇口から）でスタッフのドリンク提供が不要

これらにより、人件費を最小限に抑えることができ、圧倒的な価格設定と体験価値を両立。

飲食業界の人手不足やオペレーション課題への一つの解決策、新しい運営モデルの一つとしてメディアや業界関係者からも高い関心を寄せていただいております。

■SNSを利用した圧倒的集客

メディア出演やSNSでの動画投稿にも力を入れており、動画映えしやすい店内デザインや料理を多数設け、グルメインフルエンサーとのタイアップＳＮＳ動画は100万回再生多数突破。

タイアップ動画投稿開始直後から売上は3倍となり継続して安定した売上を記録しております。

【TV番組出演】※一部抜粋

・テレビ朝日系列「ABEMA的ニュースショー」

・読売放送「すまたん！ZIP！」

・毎日放送「水野真紀の魔法のレストラン」「ゼニガメ」

・北海道文化放送「いっとこ！」

・テレビ西日本「生放送てんじんNOW」

【インフルエンサータイアップ投稿実績】※一部抜粋

・関西格安グルメホテル（兵庫県 神戸三宮泉）(https://www.instagram.com/reel/DL94GjIz1fX/?igsh=Zmh4bnYzZzl0NmVt)

・code_cafe福岡カフェ/福岡グルメ/福岡ランチ（福岡県 天神大名泉）(https://www.instagram.com/reel/DNKpCMZgEkb/?igsh=MTMwZ3hqaTZ2azMxbw==)

・東京Z世代グルメ 確定グルメ（東京都 池袋駅東口泉）(https://www.instagram.com/reel/DPipmZDiWPJ/?igsh=eDlxNnU0aGRmNzBp)

『エンターテインメント×低価格』

～令和の物価高に抗う“格安居酒屋”を大衆酒泉テルマエ広島本通り紙屋町泉で体験～

■店舗情報

自分でお酒を作る楽しさを提供銭湯感満載の店内でワイワイ楽しめる空間を演出テルマエ串 1本70円(税抜) 20本以上で風呂桶で提供

店名：大衆酒泉テルマエ広島本通り紙屋町泉

住所：

〒730-0031

広島県広島市中区紙屋町1-6-1紙屋町ガレリア2F

TEL：082-298-6700

アクセス：

営業時間：

月～木: 16:00～翌0:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30）

金: 16:00～翌3:00 （料理L.O. 翌2:00 ドリンクL.O. 翌2:30）

土: 12:00～翌3:00 （料理L.O. 翌2:00 ドリンクL.O. 翌2:30）

日、祝日: 12:00～翌0:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30）

※グランドオープン前となりますため営業時間が変わる可能性があります。

定休日：なし

公式ホームページ：https://terumae-official.com/

公式Instagram：＠terumae.official(https://www.instagram.com/terumae.official?igsh=MTFtOGk2cWZiMTE2bA%3D%3D&utm_source=qr)

メイン画像出演：YUKIさん(https://mixch.tv/u/15758276)（ミクチャライバー）

