都市化と再エネ拡大が牽引──CAGR9.9%成長のGIS市場、2031年に132.5億米ドル規模へ
ガス絶縁金属密閉開閉装置（Gas Insulated Switchgear、略称 GIS）は、遮断器、断路器、計器用変圧器などの高電圧電気機器を六フッ化硫黄（SF6）などの絶縁ガスが充満した金属製外殻の内部に密閉した複合送配電システム装置である。
この装置は構造がコンパクト、占有面積が小さい、汚染に対する耐性が強い、安全性が高いなどの利点を持ち、都市変電所、地下発電所、高海波地域又は高湿度地域など機器の絶縁性に対する要求が高い場所に広く応用されている。GIS は電力網運行の信頼性と安定性を効果的に向上させるだけでなく、現代送配電システムが高電圧・大容量の方向に発展する傾向にも適応している。
発展の特徴：集中と分散の両軸で進む市場の深化
GIS市場は長らく先進国の大規模電力網において拡大してきたが、近年では新興国の都市化と電力需要の急増が新たな需要を牽引している。都市密集地では高層ビルや地下変電所への設置が増加し、送配電の効率性を高めると同時に、限られた空間を最大限活用できる点が評価されている。一方で、再生可能エネルギーの導入が進む地域では、風力・太陽光発電所と送電網を結ぶ中継設備としてGISの役割が拡大している。さらにデジタル化技術との融合により、モニタリングやリモート制御機能が進化し、従来の単なる機器からスマート電力システムの一部へと位置づけが変わりつつある。こうした集中型電力網と分散型電源の両方に対応できる柔軟性が、今後の市場成長を後押ししているのである。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ガス絶縁金属密閉開閉装置市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/255679/gas-insulated-metal-enclosed-switchgear）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.9%で、2031年までにグローバルガス絶縁金属密閉開閉装置市場規模は132.5億米ドルに達すると予測されている。
図. ガス絶縁金属密閉開閉装置世界総市場規模
図. 世界のガス絶縁金属密閉開閉装置市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場構造と競争環境：グローバル大手が支配する高集中市場
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガス絶縁金属密閉開閉装置の世界的な主要製造業者には、Hitachi Energy、Sieyuan Electric、Siemens、Shandong Taikai、Henan Pinggao Electric、China XD、Hyosung Heavy Industries、GE、NHVS、TBEAなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約65.0%の市場シェアを持っており、業界は高度に集中している。グローバル大手は技術力とブランド力に基づき、超高電圧向け製品や環境負荷低減型のガス代替技術で競争を展開している。一方、新興企業や地域メーカーは価格競争力と地域密着型のサービスを武器に市場参入を進めており、特にアジアや中東、アフリカなど成長市場における存在感を高めている。こうした大手と新興勢力の攻防は、今後の市場構造を一層ダイナミックなものにするだろう。
展望：エネルギー転換と持続可能性を軸とした成長シナリオ
今後のGIS市場の展望は、エネルギー転換と環境規制への対応が鍵を握る。世界的に脱炭素社会への移行が進む中、SF6に代わる低環境負荷ガスの採用や、製品ライフサイクル全体での持続可能性の確保が最重要テーマとなる。また、送配電インフラのスマート化とデジタル監視技術の導入により、電力網の効率性と安定性を高める需要も高まっていく。特に再生可能エネルギーの拡大に伴い、分散型電源との連携を可能にする高度なGISソリューションの導入が期待される。成熟市場では高度化・環境対応型製品への置き換え需要が、新興市場では都市化と電力基盤整備に伴う新設需要が、それぞれ成長を支える二本柱となる。技術革新と規制対応をいかに両立させるかが、企業の競争力を決定する時代に突入しているのである。
