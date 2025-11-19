ウェブセミナー『“一度きりの購入”で終わらせない！サイト構築×SNS×顧客対応で叶える持続的LTV向上戦略』を2025年12月3日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2025年12月3日（水）に、株式会社ライスカレープラス、マーケティングアソシエーション株式会と、3社共催ウェブセミナー「“一度きりの購入”で終わらせない！サイト構築×SNS×顧客対応で叶える持続的LTV向上戦略」を、開催いたします。

【このような課題はありませんか？】

・海外に販売をしていきたい…

・リピーターが育たない...

・SNSマーケティングに悩んでいる...

・バックヤード業務の改善をしたい...

【本セミナーで学べること】

EC事業が拡大を続ける今、集客拡大施策に頭を悩ませる事業者様も多いのではないでしょうか。そこで本セミナーでは、多くの成功事例を持つ3社が、売れるECサイトの設計から、ファンを育て、売り上げに繋げるSNSマーケ施策、そして顧客対応向上施策まで、EC事業を持続的に成長させる具体的なノウハウを詳しく解説いたします。

EC事業者の皆様のビジネス成長に役立つ内容をお伝えしますので、貴重な機会をお見逃しなく、ぜひご参加ください。

【参加&アンケート特典】

アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！

■共催企業



▶3,500社以上のクライアント支援実績あり！戦略設計から運用、効果測定などを支援する株式会社ライスカレープラス

▶400社1000案件以上の顧客対応・受注処理代行をサポートするマーケティングアソシエーション株式会社

▶グループ全体提案実績400社以上のECサイト構築から運用代行までをワンストップで支援するHATME株式会社

■ こんな方におすすめ

・海外販売を検討中の方

・リピーター育成に伸び悩んでいる方

・SNSマーケティングに悩んでいる.方

・顧客対応に課題をお持ちの方

■ セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/320_1_4eee5cfa47a2f2bed665455192ab85a6.jpg?v=202511190158 ]

HATME株式会社

設立：2022年7月1日

代表取締役 ：中園 広和

事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業

■コーポレートサイト：https://hatme.jp/

■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/