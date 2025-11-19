報道されず裁かれもしない！レイプ、虐待、身体拘束etc. 書籍「まんがで簡単にわかる！現役医師が告発する医療と福祉の無法地帯～極めて悪質な手口と被害者たちの悲劇」 11月20日発売

報道されず裁かれもしない！レイプ、虐待、身体拘束etc. 書籍「まんがで簡単にわかる！現役医師が告発する医療と福祉の無法地帯～極めて悪質な手口と被害者たちの悲劇」 11月20日発売