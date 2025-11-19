EV時代が後押し：2024年トップ5企業が38%を占めるタイヤ加硫機市場、2031年に15億米ドル規模へ

EV時代が後押し：2024年トップ5企業が38%を占めるタイヤ加硫機市場、2031年に15億米ドル規模へ