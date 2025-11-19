EV時代が後押し：2024年トップ5企業が38%を占めるタイヤ加硫機市場、2031年に15億米ドル規模へ
タイヤの真価を引き出す最終工程：モビリティの未来を駆動するタイヤ加硫機の革新
タイヤ性能を決定づける最終工程の要
タイヤ加硫機は、成形された生タイヤに熱と圧力を加えることで、ゴム材料の分子構造を変化させ、タイヤとしての最終的な弾性、強度、耐久性、耐摩耗性といった性能を付与する装置だ。その本質的価値は、タイヤの安全性と走行性能を決定づける極めて重要な工程を担い、製品の品質と信頼性を確保する点にある。基本構造は、金型、加熱機構（蒸気や熱媒など）、加圧機構（油圧、空気圧など）、そしてそれらを制御するシステムから構成される。物理・化学特性としては、均一な熱伝達と圧力印加能力、精密な温度・時間制御、そしてタイヤの種類に応じた金型の迅速な交換能力が求められる。主な用途は、乗用車用、トラック・バス用、建設機械用、航空機用など、あらゆる種類のタイヤ製造である。自動車産業の成長、タイヤ性能への要求高度化、そして製造プロセスの自動化・効率化へのニーズが、タイヤ加硫機が注目される背景にある。均一な品質、高い生産性、そして多様なタイヤサイズへの対応力は、その差別化ポイントとなる。
EVシフトと新興市場が牽引する、モビリティ産業の成長エンジン
タイヤ加硫機は、今日の自動車産業、特にタイヤ製造業において、技術革新と市場拡大の最前線を支える戦略的中核装置だ。世界的な自動車生産の動向に加え、新興国市場におけるモータリゼーションの進展が、タイヤ需要を着実に増加させている。さらに、電気自動車（EV）へのシフトは、タイヤ加硫機に新たな進化を迫っている。EV用タイヤには、バッテリー航続距離を延ばすための低転がり抵抗性、モーター駆動特有の静粛性、そして瞬間的な高トルクに対応する耐久性といった、従来のタイヤとは異なる、より高度な性能が求められるため、これらの特性を実現する加硫プロセスの最適化が不可欠となる。また、タイヤのライフサイクル全体での環境負荷低減、すなわち長寿命化やリサイクル性の向上といったサステナビリティへの要求も、加硫技術に新たな要求をもたらす。
LP Information調査チームの最新レポート「世界タイヤ加硫機市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/463075/tyre-vulcanizer）によると、2025年から2031年の予測期間中、CAGR1.5%で成長し、2031年にはグローバル市場規模が15.84億米ドルに達すると予測されている。この着実な成長は、世界的なタイヤ需要の拡大、EV化への対応を含む技術革新への設備投資、そして製造プロセス全体の自動化・効率化への強いニーズに裏打ちされている。日本市場においては、大手タイヤメーカーが国内外で生産体制を強化し、高性能タイヤの開発競争を繰り広げている。また、製造工程における省エネ化やカーボンニュートラルへの貢献も、この装置の導入を強力に後押しする要因となっている。
図. タイヤ加硫機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334769&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334769&id=bodyimage2】
図. 世界のタイヤ加硫機市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、タイヤ加硫機の世界的な主要製造業者には、HF TireTech、SaChi、YiYangXiangJi、RuanKong、Hebert、GuiLinXiangJiaoJiXie、Larsen & Toubro、HaiLangZhiNeng、JuLunZhiNeng、Uzer Makinaなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約38.0%の市場シェアを持っていた。
