「おそ松さん」ｘミニフィギュア「PictOn」2026年春カプセルトイにて発売決定
株式会社リアライズ（東京都台東区、代表：佐藤正裕）は、TVアニメ「おそ松さん」のミニフィギュア「PictOn」を2026年春に全国のカプセルトイ売り場にて発売します。
告知動画：https://x.com/RealizeToy/status/1988879513476866350
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334763&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334763&id=bodyimage2】
PictOnとは
フィギュアの膝の裏あたりを指で押すと膝カックンの動きをするギミックフィギュアです。複数体を縦やななめに連結させて遊べます。今後様々なキャラクターでの発売を予定しています。
おそ松さんの人気キャラ6人を膝カックンさせて遊んだり、自分なりのおもしろい動画を撮って楽しんだり、ユーザーさんそれぞれに楽しみ方が広がるコミカルな商品です。
【製品仕様】
素材：PS
サイズ：約8cm
価格：500円
【権利表記】
（C）赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
本件に関するお問い合わせ：
株式会社リアライズ トイ事業部
担当 桃原 s_tobaru@realize-net.com
配信元企業：株式会社リアライズ
告知動画：https://x.com/RealizeToy/status/1988879513476866350
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334763&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334763&id=bodyimage2】
PictOnとは
フィギュアの膝の裏あたりを指で押すと膝カックンの動きをするギミックフィギュアです。複数体を縦やななめに連結させて遊べます。今後様々なキャラクターでの発売を予定しています。
おそ松さんの人気キャラ6人を膝カックンさせて遊んだり、自分なりのおもしろい動画を撮って楽しんだり、ユーザーさんそれぞれに楽しみ方が広がるコミカルな商品です。
【製品仕様】
素材：PS
サイズ：約8cm
価格：500円
【権利表記】
（C）赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
本件に関するお問い合わせ：
株式会社リアライズ トイ事業部
担当 桃原 s_tobaru@realize-net.com
配信元企業：株式会社リアライズ
プレスリリース詳細へ