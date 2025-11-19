聖飢魔II 地球デビュー40周年 期間限定再集結 大黒ミサツアー「THE END OF SEASON ONE」FINAL記念 構成員手導きヴォイス付きヘッドフォン「AQUMA III」の販売を開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）はオーバーイヤーヘッドフォン『ANIMA
AOW03』と地球デビュー40周年 期間限定再集結 大黒ミサツアー「THE END OF SEASON ONE」FINALが魔暦
27（2025）年11月24日（月）の大阪公演から開催される聖飢魔II※1とコラボレーションをした構成員手導きヴォイス付き
ヘッドフォン「AQUMA III」の受注販売を魔暦27（2025）年11月21日（金）15時から開始いたします。
本機種「ANIMA AOW03」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現した有線＆無線対応オーバーイヤーヘッドフォン。Bluetooth5.4、AAC／aptXに加えてaptX Adaptiveコーデック対応、ゲームのような低遅延性が求められる際に必要な有線入力の対応、専用アプリ「ANIMA Studio」※2にも連動したモデルとなります。有線（コード付属）にも対応しておりますので音楽ゲームにも最適。連続再生約37時間。付属のUSBタイプCケーブルによる充電方式です。
本モデルは聖飢魔II構成員5名（デーモン閣下、ライデン湯澤殿下、ゼノン石川和尚、ルーク篁参謀、ジェイル大橋代官）の貴重な新規録り下ろしヴォイスを12種類搭載し、ハウジング部にはアルミ製のプレートで各構成員の顔の模様（右側）、紋章（左側）を装飾した豪華な仕様となっております。
秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」では11月21日（金）15:00より実機展示を実施、音質や音声の確認が可能で店頭のQRコードから本商品のお買求めも可能です。
また地球デビュー40周年 期間限定再集結 大黒ミサツアー「THE END OF SEASON ONE」FINALの各会場でも本商品の音質やヴォイスの確認ができるオンキヨーブースを出展しておりブース内のPOPからも商品のお買求めが可能です。
※1 『聖飢魔II』とは
悪魔の集団。
悪魔教の布教のためにハードロック（HR）バンドの様式を用いて魔暦前14（‘85）年9月地球デビュー。
「実活動時代」には25銘柄の小教典（シングル）、17銘柄の大教典（アルバム）、14銘柄の活動絵巻教典（ヴィデオ・DVD）を発布。
黒ミサ（コンサートのような形式で行われる集会）では、そのエンターテインメント性を規格外に発揮、老若男女や民族を問わず、信者（ファンのようなもの）を解散後の現在も増やし続けている。
また、TVやラジオ、活字、web媒体等、あらゆるマス・メディアでレギュラー枠を獲得。音楽のみならずヴァラエティーやサブカルチャーでも幅広く世の中を席巻する。
魔暦前13（‘86）年発表のファミコンソフト「悪魔の逆襲」 はロックバンドがキャラクターとなった世界初の作品。
魔暦前11（‘88）年から魔暦前4（‘95）年まで計7回、北海道「美唄フェスタ」にて日本舞踊と純邦楽器との共演舞台をほぼ毎年行う。
魔暦前10（‘89）年、大教典「WORST」がオリコン1位、「NHK紅白歌合戦」に出場。どちらもHM/HRバンドでは史上。
魔暦前8（‘91）年、セビリヤ、ロンドン、N.Y.にて黒ミサを行う。
魔暦前6（‘93）年、香港にて黒ミサ。「ロックオペラ・ハムレット」に出演。
魔暦元（‘99）年12月31日、地球デビュー時の公約通り地球における任務を終了し、解散した。
