世界のギフトカード市場は、デジタル決済、Eコマースの拡大、企業向けギフトの勢いにより、2033年までに2.28兆米ドルを超えると予測されています。
2024年に9,208億米ドルに達すると見込まれる世界のギフトカード市場は、2033年には2兆2,801億米ドルという驚異的な規模へと成長するなど、変革の10年を迎えると見込まれています。業界予測によると、市場は2025年から2033年にかけて10.6%という力強い年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されており、ギフトカードはデジタルコマースと消費者エンゲージメントにおいて最も成長の速いセグメントの一つとなるでしょう。
デジタルとモバイルファーストのギフトへの急速な移行
デジタル決済、モバイルウォレット、アプリベースのショッピングエコシステムの急増は、消費者のギフト行動を変革し続けています。既に収益の大きな原動力となっているデジタルギフトカードは、即時配送、パーソナライズ機能、そして世界中の小売およびオンラインチャネルでの容易な利用により、急速に普及しています。
現代の消費者は、利便性、柔軟性、そして特別な機会に合わせてカスタマイズできるという理由から、eギフトカードを好んでいます。オンラインマーケットプレイス、サブスクリプションサービス、モバイルゲームの拡大により、デジタルギフトカードの需要がさらに高まっています。
企業向けギフトが市場拡大を加速
企業が従業員への報酬、販売インセンティブ、顧客獲得、ロイヤルティキャンペーンにギフトカードを利用するようになり、企業向けギフトプログラムは急速に進化しています。IT、BFSI、小売、FMCGなどの企業は、エンゲージメントと顧客維持を強化するために、ブランドギフトカードの利用をますます増やしています。
リモートワークやハイブリッドワークモデルの普及により、自動化された報酬プラットフォームとリアルタイム配信テクノロジーを活用したデジタル企業向けギフトカードの導入が加速しています。
小売、Eコマース、ホスピタリティ業界が導入を牽引
実店舗型とデジタルファーストの両方の小売業者は、ギフトカード市場を牽引し続けており、顧客ロイヤルティを強化し、購入額を増やすためにカードを活用しています。世界的なEコマース大手は、マルチブランドギフトカードの提供を拡大している一方、旅行、レストラン、ホスピタリティブランドは、パンデミック後の需要回復に伴い、体験型ギフトカードの提供を再開しています。
市場の成長に貢献する主要セクターは以下のとおりです。
小売およびデジタルマーケットプレイス
旅行・ホスピタリティブランド
フードデリバリー、飲食、エンターテイメント
アプリベースのゲーム、メディアストリーミング、サブスクリプションプラットフォーム
技術の進歩が消費者体験を変革
AIを活用したパーソナライゼーション、ブロックチェーンベースのセキュリティ、オムニチャネルでのポイント交換、そしてロイヤルティプログラムと連携したエコシステムの統合は、世界のギフトカード市場を変革しています。小売業者は、カスタマイズ可能なテーマ、リアルタイムの残高追跡、そしてマルチプラットフォーム間の相互運用性を提供する、ダイナミックなギフトカードプログラムを展開しています。
