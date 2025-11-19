世界的ブランドとプロジェクトを手がけたグラフィックデザイナー、アラン・ピーターズの著書が日本上陸！『Logos That Last 時代を超えるロゴデザインの原則』2025年11月20日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『Logos That Last 時代を超えるロゴデザインの原則』を2025年11月20日（木）より全国書店にて発売いたします。
世界的デザイナー、アラン・ピーターズによる、時代を超えるロゴデザイン。世界のブランドを支える“原理”と“持続”を知る。
本書で紹介される革新的なツールとインスピレーションを通じて、時代を超えて愛される象徴的なビジュアルブランディングの創り方を学びましょう。
著者のアラン・ピーターズは、数々の受賞歴を持つグラフィックデザイナー。
ロゴおよび、リブランディングの分野における専門知識は、アメリカの主要メディアから高く評価されています。
本書は、あらゆるレベルのデザイナーやブランド戦略家に向けた画期的なガイドであり、ピーターズがGoogle、Amazon、ナイキなどの世界的ブランドとプロジェクトを手がけて培ってきた、20年以上の経験と知見を惜しみなく公開しています。
長年にわたりピーターズが確立してきた独自のクリエイティブプロセスを、本書で初めて解説。一貫性と生産性を高めながら、クライアントとの良好な関係を築くノウハウを学ぶことができます。
グラフィックデザインUSA主催「2023年アメリカン・グラフィックデザインアワード（書籍デザイン部門）」受賞
Adobe選定「グラフィックデザイナー必読（かつ所有すべき）トップ20書籍」選出
※原書にて受賞
『Logos That Last 時代を超えるロゴデザインの原則』の主な内容
・著者がこれまで手掛けたロゴの数々
・コンセプトから完成までを追う詳細なケーススタディ
・優れたアイデアを傑出したロゴへ昇華させる秘訣
・卓越したロゴをダイナミックなブランドシステムへ発展させる戦略
・美しさ、機能性、物語性など「長寿命なロゴ」のための指標
本書でピーターズの実践的なステップバイステップ手法を学び、独創的で思慮深く、時代を超えて愛されるロゴの創造法を身につけましょう。
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12524
【商品情報】
Logos That Last 時代を超えるロゴデザインの原則
●定価：3,080円（本体2,800円＋税10％）
●著者：アラン・ピーターズ
●ISBNコード:978-4-7986-3951-2
●JAN コード:9784798639512
●判型：B5変形判 208ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンのデザイン書 公式X https://x.com/hj_designbook
配信元企業：株式会社ホビージャパン
