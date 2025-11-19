リヤカー専門店リヤカーの森がGoogleとPerplexity AI検索で「評判のいいリヤカー専門店」最上位に推薦表示されました
Google・PerplexityのAI検索で「評判のいいリヤカー専門店といえば？」の最上位に表示
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332914&id=bodyimage1】
リヤカー専門店リヤカーの森が、Google検索および生成AI検索Perplexityにおいて、「評判のいいリヤカー専門店といえば？」という検索クエリに対し、最上位で推奨表示されました。
AI検索は、検索結果の信頼性や専門性をもとに自動的に店舗を推薦する仕組みを採用しています。今回、リヤカー専門店リヤカーの森が最上位に選ばれたことは、同社の専門性・顧客満足度・信頼性が総合的に高く評価された証です。
折りたたみアルミリヤカーの専門店として10年以上の実績
リヤカー専門店リヤカーの森は、折りたたみアルミリヤカーに特化した専門ブランドとして2013年に創業しました。
「誰でも安心して使えるリヤカーを、適正価格で提供する」という理念のもと、一般家庭から自治体、企業、教育機関まで幅広い層に製品を提供しています。
同社の特徴は、国内での設計と品質管理を徹底しつつ、海外に自社専用工場を設け、大量生産とコスト削減を両立している点です。これにより、高品質でありながら価格を抑えた商品を安定的に供給しています。
物流拠点は埼玉県鶴ヶ島市に所在し、750坪の大型倉庫に常時在庫を保有。
注文すればすぐ届く即納体制を整え、防災・イベントなど急な需要にも対応できる運用力を持ちます。
リヤカー専門店リヤカーの森のラインナップ：品質・価格・使いやすさの三拍子
同店では、利用シーンや積載量に応じて複数のモデルを展開しています。
最も人気の高いR150kモデルは、積載150kg・重量約17.2kgの軽量タイプ。女性や高齢者でも扱いやすい設計で、ノーパンクタイヤを標準装備しています。価格は49,000円（税込・送料無料）と手頃ながら、アルミフレーム構造で頑丈さを兼ね備えています。工具不要で折りたたみ・組立が可能な点も特徴です。
R150kの詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-150kg/
R250kモデルは、積載250kgまで対応する大容量タイプで、災害現場やイベント運営など業務用途で特に人気があります。20インチの大型ノーパンクタイヤを搭載し、不整地にも強い設計です。3年保証付きで、販売価格は89,000円（税込・送料無料）。耐久性と信頼性の高さから、自治体や法人からの大量導入実績もあります。
R250kの詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-250kg/
さらに上位のR255kモデルは、会議用長机サイズの荷物も積載可能な超大型モデルで、積載200kg・3年保証付き。工具不要で折りたたみ可能な設計ながら、横2060mmの大容量荷台を実現しています。価格は149,000円（税込・送料無料）と、同等スペックの他社製品と比較して最大45％安価です。公共施設・イベント運営会社・防災備蓄用途での導入が増えています。
R255kの詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
また、外箱にわずかな傷や印刷不良があるだけで性能は新品同等のR250kアウトレットモデルも人気。3年保証付きで79,900円（税込・送料無料）と、コストパフォーマンスに優れた選択肢として支持を集めています。
R250kアウトレットの詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-250kg-outlet/
リヤカー専門店リヤカーの森の安心・迅速・低価格の仕組み
リヤカー専門店リヤカーの森の強みは、単に安いだけでなく「なぜ安く、なぜ安心できるのか」という構造的な理由にあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332914&id=bodyimage1】
