新店舗！日本一に輝いた“和食にかぶりつけ”で話題のグルメバーガーショップ『BRISK STAND』が足立区北千住にGRAND OPEN！

株式会社BRISK STAND

日本一に輝き “和食にかぶりつけ！”のキャッチコピーで話題のグルメハンバーガーショップ「BRISK STAND（ブリスクスタンド）」を運営する株式会社BRISK STAND（本社：東京都足立区／代表取締役：添田 有吾）は、2025年11月24日に北千住駅西口のきたろーど1010内に「BRISKSTAND KITASENJU」をオープンいたします。11月21,22日にプレオープンキャンペーン、24日以降にグランドオープン記念を行います。

■「BRISKSTAND KITASENJU」について

下町の温かさと、発展する都市の空気が交わる街、北千住。

とくに駅周辺は、東京メトロ・JR・私鉄が乗り入れる便利なターミナルとして日々多くの人が訪れるエリア。一歩路地に入れば、地元に長く愛される飲食店や専門店が並び、

そんな多様性と活気に満ちた北千住の街に、

店名：BRISKSTAND KITASENJU

住所：〒120-0034 東京都足立区千住２丁目４ 渡辺ビル １階 📍google map

アクセス：JR常磐線、東京メトロ日比谷線、東京メトロ千代田線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス北千住駅 西口より徒歩６分

北千住駅から436m

営業時間：11:00～22:00（L.O.21:30）

※完売にて早期CLOSEする場合があります

定休日：不定休

Instagram：https://www.instagram.com/briskstand.kitasenju/?hl=ja

■11月21,22のプレオープンキャンペーンと24日以降のグランドオープン記念について

・プレオープンキャンペーン

11月21日（金） 15:00～22:00

11月22日（土） 11:00～15:00

事前にご連絡をいただいた招待客のみ

・グランドオープン記念

11月24日～28日の5日間限定

１、ハンバーガー全種２０％OFFでご提供！

２、次回来店時に使えるドリンクサービス券プレゼント！

■BRISKSTANDについて

神戸に本店をおくハンバーガーショップ。和食を連想させるハンバーガーはバーガー界で唯一無二の存在。2024年『食べログ百名店』に初選出されたことを皮切りに、積極的に全国へ店舗展開をしています。

2025年には「グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025 」で優勝し、日本一の称号を獲得！アメリカ/インディアナポリスで行われた世界大会の出場経験もあります。

店舗一覧

【北海道】札幌店

【関東】浅草店、鎌倉店、歌舞伎町店、新宿店、表参道店、神田店、麻布十番店、水道橋店、中目黒店、恵比寿店、池袋サンシャイン店、北千住店

【中部】岡崎店、名古屋栄店

【関西】神戸本店、梅田店、姫路店、京都店、ららぽーと堺店

【四国】徳島店

全国21店舗展開中 ※2025.11.19現在

ハンバーガーには全粒粉入りの無添加バンズのみを使用し、ショートニングやマーガリンは一切使っておりません。食べごたえのあるパティは国産牛100%・つなぎなしで、国産の天然塩のみを使って仕上げています。

味の決め手となる自家製の煮たまねぎは、甘くとろりとした風味が特徴。肉汁あふれるパティとの相性は抜群で、「これぞBRISKSTAND」という味わいを演出します。

そして数あるメニューの中でも、他に類を見ない手法で作る「切ったやつ」がBRISKSTANDの名物となっています。ハンバーガーを縦に切り、その断面を熱々の鉄板で二度焼きすることで、パティや具材に肉汁をしっかりと吸わせる逸品です。

開店前から「切ったやつ」を求めて列ができることも。思わず写真を撮りたくなる斬新な見た目と断面の食感と香ばしさが好評です。

公式サイト：https://brisk-stand.com/