岩下の新生姜ミュージアム（栃木県栃木市）では、ピンクがいっぱいのクリスマスイベント「New Ginger Christmas 2025」を2025年11月19日(水)から12月25日(木)まで開催します。人気展示「岩下の新生姜ペンライトツリー」をはじめ、イベントステージや「新生姜の部屋」など、公式キャラクター「イワシカ®」ちゃんとクリスマスパーティー気分が味わえるフォトスポットが館内各所に登場。毎日上映する「世界一大きな岩下の新生姜ヘッド」でのプロジェクションマッピングもクリスマスバージョンになります。土日祝日にはイワシカちゃんがクリスマス衣装で登場するグリーティングを開催します。（参加無料）館内のカフェでは、岩下の新生姜とサーモンを使った彩り華やかなクリスマスプレートとパスタ、ホットドリンク、雪だるま仕立てのチョコブラウニーなどの期間限定メニューが味わえます。岩下の新生姜ミュージアムは入館・観覧無料です。冬のおでかけに是非ご来館ください。

「New Ginger Christmas 2025」概要

［期間］2025年11月19日(水)～12月25日(木)［会場］岩下の新生姜ミュージアム（栃木県栃木市本町1-25）［営業時間］施設 10:00～18:00、カフェ 11:00～18:00（L.O.17:30）［休館日］火曜日、年末年始、臨時休館…12月22日(月)・12月26日(金)［料金］入館無料、観覧無料［アクセス］JR・東武線栃木駅北口から徒歩約12分東北自動車道・栃木ICから車で約15分、無料駐車場86台https://shinshoga-museum.com/about#access

【土日祝】イワシカちゃんグリーティング～クリスマスVer.～

公式キャラクター「イワシカ®」ちゃんのグリーティングを、土日祝日に開催。クリスマスイベント期間中は、イワシカちゃんがクリスマス衣装で登場し、ステージでダンスを披露したりお客さまと記念撮影を行ったりします。イワシカちゃんと一緒に写真を撮ってくれたお客さまには、イベント限定デザインのサンキューカードをプレゼント。参加は無料です。［開催日］2025年11月22日(土)～12月21日(日)までの土日祝日［時間］①11:00 ②14:00 ③16:00（1日3回、各回約30分間）［参加費］無料※イベント開催などにより時間や回数、内容が変更になる場合があります。※サンキューカードのデザインは変更になる場合があります。

カフェの期間限定メニュー

岩下の新生姜をさまざまに使ったオードブル7品とライス、スイーツを盛り合わせたプレートに、トマト仕立てのスープをセットにして提供。今シーズンは、カルパッチョ、フライ、カナッペにサーモンを使用し、サーモンのオレンジ色と岩下の新生姜のピンク色が映える、華やかなプレートに仕立てました。［メニュー名］ニュージンジャークリスマスプレート2025（ミニスープ付き）［税込価格］1,700円［岩下の新生姜感］たっぷり［セット内容］①スモークサーモンのカルパッチョ with やみつき岩下の新生姜②サーモンフライ with 岩下の新生姜タルタル③岩下の新生姜とスモークサーモンのカナッペ（クリームチーズ）④ライス 岩下の新生姜ハート⑤岩下の新生姜肉巻き⑥ショートパスタ 岩下の新生姜カルボナーラ仕立て⑦岩下の新生姜チョコブラウニー⑧岩下の新生姜とちくわのくるくる巻き⑨岩下の新生姜キャロットラペ⑩トマト仕立ての岩下の新生姜スープ

クリーミーなカルボナーラソースにスモークサーモンとほうれん草を合わせました。岩下の新生姜の千切りをトッピングし、岩下の新生姜の爽やかな風味とシャキッとした食感がアクセントの、彩り華やかなパスタです。（生パスタ使用）［メニュー名］岩下の新生姜とスモークサーモンの彩りカルボナーラ（ミニサラダ付き）［税込価格］1,400円［岩下の新生姜感］ほどよい

岩下の新生姜入りで彩り豊かな具だくさんスープをトマト仕立てに。ミニサイズなので、プレートメニュー各種やサイドメニューとご一緒にどうぞ。［メニュー名］トマト仕立ての岩下の新生姜スープ［税込価格］250円［岩下の新生姜感］たっぷり

「岩下の新生姜チョコブラウニー」を、岩下の新生姜ジャム入りのホイップクリーム、岩下の新生姜グミ、シリアルチョコで雪だるまに仕立て、アクセントにラズベリーソースを添えました。両手はスライスした岩下の新生姜です。［メニュー名］岩下の新生姜チョコブラウニー～雪だるまVer.～［税込価格］単品 550円／ドリンクセット 850円（お好きなソフトドリンクが選べます）［岩下の新生姜感］ほどよい

鮮やかな青色が特徴のバタフライピーティーをピンクジンジャーシロップでピンクにチェンジ！見た目も楽しめるホットドリンクです。［メニュー名］カラーチェンジ ホットピンクジンジャー［税込価格］500円［岩下の新生姜感］ほどよい※ドリンクセットの対象外です。

クリスマス限定フォトスポット

「岩下の新生姜ペンライトツリー」が今年も登場！

岩下の新生姜ペンライト（非売品）660本で作った高さ3.9mの「岩下の新生姜ペンライトツリー」を、イワシカちゃんをはじめ、たくさんのぬいぐるみでデコレーション。ピンクに光る、かわいらしいツリーがエントランスでお客さまをお迎えします。

イワシカちゃんとクリスマスパーティー気分♪

イベントステージは、クリスマスパーティーをイメージした華やかでキュートなデザインに。ピンク色のバイクを引くのは、トナカイに扮したイワシカです。ピンクのイルミネーションが光る「新生姜の部屋」、イワシカちゃんとパーティー気分が味わえる「イワシカのクリスマスパーティー」等、ピンクがいっぱいの期間限定クリスマスフォトスポットをお楽しみいただけます。岩下の新生姜のスライス200枚で表現した「岩下の新生姜ウイング」は、クリスマスイベント期間中、縦向き写真の撮影にぴったりのミニサイズになります。また、「ジンジャー神社」にもクリスマス要素をちりばめます。

【毎日開催】クリスマスプロジェクションマッピング

人気のフォトスポット「世界一大きな岩下の新生姜ヘッド」に、岩下の新生姜をはじめ、ピンク色のクリスマスモチーフが降り積もるプロジェクションマッピングを、イベント期間中毎日開催（休館日除く）。奥には新生姜ペンライト（非売品）460本で作った「岩下の新生姜スノーフォール」がキラキラと輝き、幻想的な雰囲気と岩下の新生姜ミュージアムならではの独特の世界観をお楽しみいただけます。

［上映作品］岩下の新生姜クリスマスプロジェクションマッピング［場所］世界一大きな岩下の新生姜ヘッド［時間］＜土日祝＞10:30／12:00／13:30／15:00／17:00（1日5回）＜平日＞11:00／12:00／13:00／14:00／15:00／16:00／17:00（1日7回）［所要時間］1回あたり約5分間［料金］観覧無料※イベント開催等により上映時間・回数が変更になる場合があります。