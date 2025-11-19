パソコン画面を大画面出力し操作できる、Type-C→HDMI変換アダプタ付きワイヤレスプレゼンター

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで大画面に拡張できるワイヤレスプレゼンター「MA-WPR16GM」を発売します。

ソフトウェアインストール不要で4K/60Hz対応のマルチディスプレイ環境を実現し、USB PD100W対応の給電機能で電池交換も不要です。スマートフォンやタブレットの急速充電にも対応します。

【掲載ページ】

品名：ワイヤレスプレゼンター（2.4GHz・HDMI変換アダプタ付き）

品番：MA-WPR16GM

標準価格：12,100円（税抜き 11,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MA-WPR16GM

変換アダプタ付きレシーバーとプレゼンターが１つに！

様々なパソコン画面操作ができるワイヤレスプレゼンターと、ディスプレイ出力対応のHDMIポート・急速充電対応のType-Cポート付きのレシーバーのセットです。

HDMI画面拡張＆急速充電できるレシーバー

プレゼンターのレシーバーは、Type-CポートとHDMIポートを搭載しており、接続したノートパソコンを充電しながら、ディスプレイに映すことができます。USB PD 100W対応で、急速充電に対応しています。

液晶画面にポインターを表示できるプレゼンター

マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状にして表示できます。

パソコンのマウス操作やPowerPointの操作にも対応しています。

直感的に操作できるボタン設計

デジタルレーザー機能、ページ送り/戻しなど、3ボタンで様々な操作が可能です。

「ハイブリッド型会議」に最適

オンラインと対面で同時に行う「ハイブリッド型会議」に便利です。

大画面ディスプレイでもオンライン参加者の画面でもしっかりポインターが表示され、明確に伝わります。

拡張モード/ミラーモードに対応

HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアなしでマルチディスプレイ環境（拡張モード/ミラーモード）を実現できます。拡張モードはPowerPointで発表者ツール画面の使用時に便利です。

最大10mの動作範囲

HDMI拡張接続時は6m、HDMI拡張未接続時は10mの範囲内で自由に移動してプレゼンが可能です。

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

USB充電で30時間使用できる

本体はUSB充電式です。Type-Cケーブル（別売）を使って繰り返し充電できます。

収納できるレシーバー

レシーバーは本体に収納できるので、紛失を防げます。

Windows/Mac両対応

Windows/Macどちらにも対応しています。

