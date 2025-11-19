11月15日に大連チームが優勝

AsiaNet 201235 （0300）

【大連（中国）2025年11月19日新華社＝共同通信JBN】2025年Liaoning Football Super League（遼寧サッカースーパーリーグ、「Liachao」として知られる）が11月15日、大連梭魚湾サッカー場で盛況のうちに閉幕しました。決勝戦では大連チームが本渓（Benxi）チームに4-0で圧勝し、優勝を飾りました。5万5678人の観客が、この興奮の瞬間を見届けました。

本大会はLiaoning Provincial Sports Bureau（遼寧省体育局）が主催、Liaoning Provincial Football Center（遼寧省サッカーセンター）、Liaoning Football Association（遼寧省サッカー協会）、参加した市（区）のスポーツ当局の共催により開催され、今年は9月5日の開幕から2カ月以上にわたり開催されました。本大会には省内の14都市、そしてShenfu Demonstration Zone（沈撫実証区）、黒山県から計16チームが参加し、63試合の熱戦が繰り広げられました。遼寧省におけるサッカーの改革深化と振興推進の重要な手段として、「Liaochao」は省内の各都市に質の高い試合と交流のプラットフォームを提供するだけでなく、一般の人々のサッカーへの情熱と参加意欲をさらに高めています。

ピッチでの試合のほかにも「City Super Bazaar（シティ・スーパーバザール）」や様々な関連イベントが同時開催され、遼寧省各地の特色ある魅力が披露されました。また、11月14日から16日にかけて、 2025年Liaoning Football Super League Cultural, Tourism and Sports Carnival （遼寧サッカースーパーリーグ文化・観光・スポーツカーニバル）が大連梭魚湾サッカー場の屋外グラウンドで開催されました。会場には省内14都市の文化観光資源展示エリアや「第15回National Winter Games（全国冬季運動会）」展示コーナーなど7つのテーマ別ゾーンが設けられ、非常に多くの来場者を集めました。来場者はサッカーの魅力を体験すると同時に、大連や遼寧省全体の美食や景勝地への理解を深め、期待感を高めました。

ソース：Liaoning Provincial Football Center