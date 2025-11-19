[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。11月10日から11月16日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■進藤洋子（電通）×ヨシダナギ（写真家） 「見えない境界を越えるための、新しい言語」

https://dentsu-ho.com/articles/9506

#クリエイティブ#社会課題

クリエイティビティとは、なんでしょうか。その答えは、きっとひとつではない。まったく異なるふたりが出会う時、どんな答えが見えてくるでしょう。

「What’s creativity?」異視点対談。 第１回目はこの２人が、語ります。記事を読む

著者：進藤 洋子（電通 出版ビジネス・プロデュース局）×ヨシダ ナギ（写真家）

■クセ者プランナー3人、今度は釧路へ。本音に触れる「水面下インタビュー」

https://dentsu-ho.com/articles/9488

#マーケティング#社会課題#地方創生#地域ブランディング#課題解決

多くの地方創生施策に携わってきた電通の“クセ者”プランナー3人が、新たなアプローチ「地域のクセ」を提唱する本連載。今回は、北海道釧路市の“クセ”を見ていきます。「地域のクセなどないよ」という、地元の“クセ者”まちづくりプレーヤーたちとの会話で分かったこととは？記事を読む

著者：森尾 俊昭（47CLUB）×宮崎 暢（電通 ビジネストランスフォーメーション・クリエ―ティブ・センター）×加形 拓也（電通 グローバル・ビジネス・センター）

■JALの事例から見る企業文化変革の意味

https://dentsu-ho.com/articles/9504

#経営/企業

事業変革の最前線を探究するカンファレンス「Xplorers（エクスプローラーズ）」が2025年8月26日（火）に開催されました。本記事では、カンファレンスの最後を飾ったプラチナプレゼンテーション「企業成長のための企業文化変革の意味」の様子をお届けします。記事を読む

著者：小山 雅史（電通 第2ビジネス・トランスフォーメーション局）×高橋 舞（電通 電通ビジネスデザインスクエア）

■マーケティングはPRの力で、企業も社会も“巻き込め”るか？〈後編〉

https://dentsu-ho.com/articles/9468

#マーケティング

まだまだ誤解されがちなPRの本質と、それがなぜ今あらゆる企業活動に必要なのかをひもとく本連載。後編も、サニーサイドアップ取締役の松本氏をゲストに迎え、PRの本質から企業発信の現在地、“巻き込み力”の設計や社内から始めるPR発想の社会変革など、様々なお話をお聞きしました。記事を読む

著者：松本 理永（ｻﾆｰｻｲﾄﾞｱｯﾌﾟ 取締役）×藤田 悠斗（電通 第６マーケティング局）×姜 婉清（電通 第６マーケティング局）

■経済成長著しいベトナム。日系食品メーカー参入のヒント

https://dentsu-ho.com/articles/9432

#マーケティング#食品#海外戦略

各地でビジネスをリードするグローバル駐在員の視点を通じて、地域ごとの市場特性や日本企業進出のヒントをご紹介する本連載。初回は、日清製粉ウェルナのベトナム市場参入事例を軸に、市場の可能性や、日本企業が進出する際のポイントについて、「電通ベトナム」の新保泰史氏にお話をお聞きしました。記事を読む

著者：新保 泰史（電通ベトナム）

