NOK、2026年4月1日に新生産会社5社設立　

NOK株式会社（本社：東京都港区芝大門、代表取締役 社長執行役員 グループCEO：鶴 正雄、以下「NOK」）は、日本国内の生産拠点を再編し、新たに生産会社5社を2026年4月1日付で設立いたします。経営資源の最適運用と生産体制の強化により、グローバルでの競争力向上と持続的な事業成長を目指します。

近年、自動車や一般産業機械の分野では、電動化、新エネルギーへの移行、カーボンニュートラルへの対応など、事業環境の変化が急速に進んでいます。こうした変化に迅速に対応するためNOKは、国内の生産拠点を再編し、意思決定と生産体制の柔軟性を高めます。

NOKは、1960年代から国内各地に生産拠点を展開し、地域社会とともに事業を発展させてきました。新たに設立する生産会社でも、地域の拠点を維持し、雇用創出を続けるなど、地域経済への貢献を深めていきます。今回の再編は、地域との共生を図りながら生産体制を強化し、成長基盤をより確かなものとする取り組みです。

本生産会社の設立は、2023ー2025中期経営計画に掲げる「グローバル成長への事業運営体制の整備」に向けた施策の一環です。NOKグループは、今後も世の中の「安全」と「快適」を支え、「Essential Core Manufacturing－社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を実現してまいります。

■概要

・新生産会社設立日：2026年4月1日

・新生産会社名（本店所在地）：NOK東北株式会社（福島県福島市）

NOK北関東株式会社（茨城県北茨城市）

NOK静岡株式会社（静岡県牧之原市）

NOK鳥取株式会社（鳥取県西伯郡南部町）

NOK九州株式会社（熊本県阿蘇市）

・事業内容：シール製品・工業用機能部品などの製造、販売

・統合再編方法：生産子会社は地域ごとに統合し、新たに5つの生産会社として再編します。

これらの新生産会社はすべてNOKの完全子会社となります。製造設備・人員・材料・

方法については従来通りとなり、製品の品質・納期等への影響はございません。

・再編対象：国内生産子会社18社およびNOKの5事業部内の製造・間接部門

■新生産会社 概要

■NOK株式会社

NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。 15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。 自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、OA機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。