手作りバウムクーヘン専門店HausVonFrauKurosawa(ハウスフォンフラウクロサワ、運営：株式会社CrystalDrop、本店：北海道富良野市)は、2025年11月21日(金)から24日(月)までの4日間、創業10周年記念の創業祭半額セールを開催いたします。





富良野市にあるアットホームな本店と千葉県鎌ケ谷市の工房でお得な商品を揃えてみなさまをお待ちしております。 ※富良野本店は11月21日・22日・23日・24日の4日間、鎌ヶ谷工房は22日・23日の2日間のみの開催となります。 またオンラインショップでは毎年人気のよくばりバウムセットの他、10周年を記念し、2025年デビューのカカオクリスピーバウムクーヘンとメロンクリスピーバウムクーヘンのセットも半額で登場します。

※オンラインショップでの販売は11月21日・22日・23日・24日の4日間となります。









また、店頭やオンラインショップにて10周年限定商品が登場。

【10周年限定セット】

クリスピースティックバウムクーヘン、カカオクリスピースティックバウムクーヘン、メロンクリスピースティックバウムクーヘン、ソフトスティックバウムクーヘンが4本セットに。食べ比べをお楽しみください。





【北海道のこだわりの素材を活かして】

私たちは北海道富良野市に本店を構え、かねてよりご縁をいただいていた知人の多大なる協力のもと北海道産や国産の厳選された素材をそろえ、バウムクーヘン作りを始めました。

一般的なバウムクーヘンよりも倍の製造工数と時間をかけることで、HausVonFrauKurosawaでしか味わうことのできないオリジナルのバウムクーヘンをご提供しています。

【富良野本店】





【切り株のようなフォルムのクリスピーバウムクーヘン】





●クリスピーバウムクーヘン

モンドセレクション5年連続金賞受賞の今までにない切り株のような見た目とフォルムのオリジナル商品でもあり、一番人気のクリスピーバウムクーヘン。

発酵バターの香りが風味豊かな味わい。一口食べると二種類の異なる食感に気づきます。もっちりとしたハードバウムクーヘンのまわりにはカリッと食感のフールセック。

まさに『見たことも、食べたこともないとっておきのバウムクーヘン』です。





店頭販売価格 ：クリスピーバウムクーヘン 2,400円→1,200円(税込)

クリスピースティックバウムクーヘン 800円→400円(税込)









【カカオ香る、切り株のようなフォルムのクリスピーバウムクーヘン】





●カカオクリスピーバウムクーヘン

「クリスピーバウムクーヘン」シリーズから誕生した〈カカオクリスピーバウムクーヘン〉。

切り株のような独特のフォルムと、もっちり×カリッの二層の食感はそのままに、発酵バターの香ばしさにカカオの深いコクとほろ苦さを重ねました。

ふらの牛乳やよつ葉バターなど、北海道の素材を使用した生地は、濃厚でありながら後味はすっきり。外側のフールセック部分に感じる香ばしさと、内側のしっとりとした口当たりが絶妙に調和します。

リッチなバターの香りとカカオの余韻が広がる、まさに『見たことも、食べたこともないとっておきのバウムクーヘン』です。





店頭販売価格 ：カカオクリスピーバウムクーヘン 2,900円→1,450円(税込)

カカオクリスピースティックバウムクーヘン 980円→490円(税込)

※数量限定となります。

※富良野本店ではカカオクリスピーバウムクーヘンは21日のみの限定販売、カカオクリスピースティックバウムクーヘンは22日のみの限定販売となります。





【甘く爽やかに香る、メロンのとっておきメロンクリスピーバウムクーヘン】

こちらも2025年に新登場！ふんわり香るメロンがたまらない。





●メロンクリスピーバウムクーヘン

「クリスピーバウムクーヘン」シリーズに、北海道らしい新たな味わい〈メロンクリスピーバウムクーヘン〉が加わりました。

切り株のような愛らしいフォルムはそのままに、しっとりとした生地とサクサクのフールセックが織りなす軽やかな口当たりが特徴です。発酵バターの濃厚なコクとメロンのやさしい甘みが絶妙に調和し、すっきりとした上品な後味に仕上げました。

ふらの牛乳やよつ葉バターなど、北海道の素材をふんだんに使用した贅沢な味わい。

まさに『見たことも、食べたこともないとっておきのバウムクーヘン』です。





店頭販売価格 ：メロンクリスピーバウムクーヘン 2,900円→1,450円(税込)

メロンクリスピースティックバウムクーヘン 980円→490円(税込)

※数量限定販売となります。

※富良野本店ではメロンクリスピーバウムクーヘンは23日のみの限定販売、メロンクリスピースティックバウムクーヘンは24日のみの限定販売となります。









【幾重にも重なった幸せを繋ぐ層！ソフトバウムクーヘン】





●ソフトバウムクーヘン

モンドセレクション5年連続銀賞受賞。柔らかさにこだわり幾度もの試行錯誤の末に完成したしっとりとした食感と奥深い味わいのソフトバウムクーヘン。





それを生み出しているのは富良野の大自然の恵みをうけ、すくすくと育ったホルスタインより生産された、新鮮で濃厚な味わいのふらの牛乳や厳選された素材達。そして季節や天候、気温に応じてミキサーをかける時間や生地の温度など細かな調整し、一層一層丁寧に焼く職人の技術です。





店頭販売価格 ：1,400円→700円(税込)

※数量限定販売となります。









【お土産にも人気のメロンバウムクーヘン】





●メロンバウムクーヘン

雄大な大地で育てられた北海道産の赤肉メロンを使用した、メロンの香りと透明感のある甘さをしっかりと感じることができる北海道のお土産にも人気の商品となっております。富良野本店限定商品です。





店頭販売価格：メロンバウムクーヘン 1,900円→950円(税込)

※富良野本店のみで販売









【ほっくりかぼちゃがおいしい、パンプキンバウムクーヘン】





●パンプキンバウムクーヘン

北海道の大自然の恵みをうけ、のびのびと育った特産のえびすかぼちゃを用いることで、ほくほくとした肉質を活かしたしっとりとしたくちどけと優しい甘さのバウムクーヘンを作り出しています。富良野本店限定商品です。





店頭販売価格 ：1,900円→950円(税込)

※富良野本店のみで販売









【珍しいお野菜バウムクーヘン！キャロットバウムクーヘン！】





●キャロットバウムクーヘン

農家の方々の愛情をたっぷりと受け育てられた臭みが少なく、甘みの強いJAふらの管内産のにんじんを使用。ソフトバウムクーヘン本来の甘さと味わいをさらに引き立て、お子様から大人まで愛されるバウムクーヘンを目指しました。





店頭販売価格 ：1,900円→950円(税込)

※富良野本店のみで販売









【大人気！アイスチーズインバウムクーヘン】





●アイスチーズインバウムクーヘン

北海道産の発酵バターの香りが引き立つ、もっちりとした食感が特徴のハードバウムクーヘンに、オリジナルレシピのクリームを流し込み丁寧に焼いております。北海道産のクリームチーズ、生クリーム、ヨーグルトなどを使用し、ほんのりと後から香るレモンの酸味がバウムクーヘンとの相性をさらに引き立ててくれます。





店頭販売価格 ：400円→200円(税込)

※数量限定販売となります。

※鎌ヶ谷工房では常温タイプの販売となります。









【とろとろなめらかなリッチな味わい！フォンダンプリン】





●フォンダンプリン

フォンダン(fondant)とはフランス語で『溶ける、やわらかい』という意味合いがあります。その名の通り、スプーンからこぼれてしまいそうになるほど柔らかなプリン。ストレスなくすくすく育った新鮮で濃厚なふらの牛乳と、プリン専用の濃厚な卵、生クリームをふんだんに使用しました。上品な甘さととろける口どけをお楽しみいただけます。





店頭販売価格 ：400円→200円(税込)

※数量限定販売となります。









【クリスピーバウム×ロングソフトバウム、オンライン限定の贅沢セット】

●よくばりバウムセット

人気の〈クリスピーバウムクーヘン〉と〈ロングソフトバウム〉を一度に楽しめる、オンラインショップ限定の贅沢なセットです。

内容量は、クリスピーバウム10cm×1個とロングソフトバウム10cm×1個。

それぞれの個性を引き立てる組み合わせで、クリスピーバウムは発酵バターの香りと二層の食感を、ロングソフトバウムはしっとり柔らかく口どけの良い味わいを存分に楽しめます。

贈り物や手土産、特別なティータイムにぴったりな、『よくばりに楽しむとっておきのバウムセット』です。





オンライン販売価格：よくばりバウムセット 6,000円→3,000円(税込)









【カカオクリスピーバウム×メロンクリスピーバウム、オンライン限定の新商品セット】

●カカオクリスピーバウムメロンクリスピーバウムセット





2025年発売の人気新商品をセットに！

どちらもホールタイプでシェアして食べるのにもおすすめです。





オンライン販売価格：カカオクリスピーバウムメロンクリスピーバウムセット 5,800円→3,000円(税込)









■創業祭半額セール 概要

開催期間：2025年11月21日(金)～11月24日(月)

※鎌ヶ谷工房は22日(土)と23日(日)のみの開催

開催場所：ハウスフォンフラウクロサワ富良野本店(10時～17時)

北海道富良野市末広町8番1号

ハウスフォンフラウクロサワ鎌ヶ谷工房(11時～14時)

千葉県鎌ケ谷市東道野辺5丁目8-27 パチンコフラミンゴさんとなり

くろさわ珈琲店前





・公式オンラインショップ

★公式オンラインショップにもお得なセットを販売しております。

URL： https://www.hausvonfraukurosawa.com/





※セール期間中はサービス価格により、外装なしの簡易包装とさせていただきます。また、商品は十分にご用意させていただきますが、なくなり次第終了となる場合もございます。









■会社概要

商号 ：株式会社CrystalDrop

所在地 ：〒076-0011 北海道富良野市末広町8番1号

設立 ：平成18年10月6日









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ハウスフォンフラウクロサワ 富良野本店

TEL：0167-56-7508