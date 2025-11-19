【広告費を抑えたい企業向け】“負けないLP”を最短10営業日12万円～で制作する「高速LP制作プラン」開始

株式会社グッドラフ

Webマーケティング支援を手掛ける株式会社グッドラフ（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役：小巻 正継）は、デジタル広告を利用する企業を対象に、低コストかつ迅速に高い費用対効果（ROAS）を実現することを目的とした「売れるLP高速制作プラン」の提供を開始いたします。

本プランは、広告費の高騰に悩む企業や、LP制作に時間をかけられず機会損失している企業に対し、弊社の広告運用ノウハウを結集した「分析テンプレート」と「構成シナリオ」を活用することで、企画・設計の迷いを徹底的に排除し、最短10営業日でコンバージョンに直結する“負けないLP”を制作・納品することを可能にします。

◆ サービス提供の背景：時間とコストが機会損失を生んでいる

デジタル広告においては、LP（ランディングページ）の品質が広告効果に直結します。しかし、多くの企業はLP制作において以下のような課題を抱えています。

課題1：制作期間の長期化による機会損失

一般的なLP制作は、企画・設計に始まり、デザイン、コーディング、修正と進む中で、1ヶ月から3ヶ月程度の期間を要することが珍しくありません。この間に市場のトレンドが変わり、競合が新たな施策を打つことで、ビジネスチャンスを逃しています。

課題2：制作コストの高騰と費用対効果の不透明さ

高額な費用をかけて制作したLPが、必ずしも成果に結びつくとは限りません。

特に中小企業やスタートアップにとって、広告費を抑えるためにも、初期のLP制作において「絶対に失敗しない（負けない）」堅実な基盤作りが求められています。

課題3：企画・構成の「迷い」による非効率性

「どのような構成にすれば売れるのか」「どんな切り口で訴求すべきか」といった企画段階で時間を費やし、担当者のリソースを浪費しています。この迷いや試行錯誤の工程こそが、制作期間長期化の最大の原因です。

本プランは、これらの課題に対し、「ノウハウのテンプレート化」と「制作工程の最適化」という二つのアプローチで解決を図り、最短・最安で最大の効果を生むLP制作を実現するために開発しました。

◆ 「売れるLP高速制作プラン」が実現する3つの価値

本プランの導入により、クライアント企業は以下の強力なメリットを享受できます。

1. 成果に直結する「負けないLP」を最短10営業日で納品- 弊社が過去に手掛けた高成約率LPの成功パターンが分析テンプレートとして体系化されており、クライアント様の商材をこのテンプレートに当てはめることで、市場で「負けない」ための必須要素と構成を迷うことなく確定させます。- 企画・構成の時間を大幅に短縮し、最短10営業日という驚異的なスピードでLPを納品します。これにより、すぐに広告出稿を開始し、事業の成長を加速させることが可能です。2. 企画・設計における担当者の「迷いをゼロ」に- LPの構成要素と訴求のストーリーを定型化した「構成シナリオ」を提供することで、クライアント様は、このシナリオに沿って必要な情報や素材を提供するだけで、「売るため」に最適化されたワイヤーフレームが完成します。- 社内での構成案の調整や意思決定にかかる時間を最小化し、担当者はより本質的なマーケティング戦略の策定に集中できます。3. 広告効果を最大化し、費用対効果（ROAS）を改善- 「負けないLP」とは、ユーザーの検索意図や広告クリエイティブとの整合性が高く、高い確率でコンバージョンを達成できるLPを指します。- 本プランで制作されたLPは、ユーザーの疑問を先回りして解決し、行動を促す設計となっているため、広告からの流入後の離脱率が低く、結果として広告費当たりの獲得件数（CPA）を抑え、費用対効果を改善します。

◆ パッケージに含まれる主な支援内容

- 企画・構成支援広告運用経験に基づく「構成シナリオ」を用いて、LPの訴求軸とワイヤーフレームを迅速に確定させます。- 最短制作高品質なデザインとコーディングを効率的に行う専用フローに基づき、最短10営業日での納品を可能にします。（※素材や原稿提供のタイミングによる）- レスポンシブ対応現代のユーザーの9割以上を占めるスマートフォンユーザーに対応するため、PC・スマホ両方に最適化されたレスポンシブデザインで制作します。- 初期計測設定支援広告効果を測定するためのGoogle Analytics（GA4）や広告タグの設置支援もパッケージに含みます。【無料個別相談 受付中】

「急ぎでLPが必要だが成果は妥協したくない」「LP制作に毎回時間がかかりすぎている」「高額な制作費を抑え、確実な成果を出したい」といった課題をお持ちの企業様向けに、「制作期間とコストを半減させ、LPの成果を最大化する戦略」をテーマとした無料個別相談を随時受け付けております。

無料相談受付中 :https://timerex.net/s/komaki.masatsugu_7c1a/9936d0e3

◆会社概要

会社名：株式会社グッドラフ

設立：2022年4月1日

代表取締役：小巻 正継

所在地：〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1-6 ジェイルミナ神戸三宮706

事業内容：戦略策定／マーケティング／SEO対策／ホームページ制作／広告運用／DX支援

URL：https://goodlaugh.co.jp

◆本件に関するお問い合わせ

株式会社グッドラフ

TEL：078-451-5966

MAIL：info@goodlaugh.co.jp