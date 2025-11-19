株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「月刊ピアノ 2025年12月号」を、2025年11月19日に発売いたします。

月刊ピアノ 2025年12月号の【特集】は「クリスマスプレゼントにぴったり！ 音楽モチーフのプレミアムギフト」。【巻頭インタビュー】は桑原志織さん、【スペシャルインタビュー】は小林愛実さん。【特集】は「クリスマスプレゼントにぴったり！ 音楽モチーフのプレミアムギフト」。さりげない音楽要素がおしゃれなアイテムの数々を、一挙にご紹介。クリスマスプレゼントはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりの上質なギフトを集めました。巻頭は、第19回ショパン国際ピアノ・コンクールで第4位に輝いた桑原志織さん。「これからの活動のスタート地点に立てた」と語る桑原さんに、今の思いを伺いました。【スペシャルインタビュー】は、第18回ショパン国際ピアノ・コンクールで入賞後、結婚・出産を経て、ますます精力的に活躍している小林愛実さん。6ページにわたり、近況や音楽への思いをたっぷり語っていただきました。さらに今月は【ジャズピアニストの肖像】特別編として、国内外で活躍するジャズピアニスト・山中千尋さんが登場。メジャーデビュー20周年を迎えた心境や、2025年11月に発売された自身初の楽譜集についてお話しいただきました。【インタビュー】では、大ヒット上映中の劇場用実写映画『秒速5センチメートル』で音楽を担当した江粼文武さん、自身初の弾き語りソロアルバムをリリースする松浦基悦さん、国内外のコンクールで着実に実績を重ね注目を集める稲積陽菜さんにご登場いただきます。【My Favorite Partner】第45回は秋山紗穂さん。【Concert Report】では、山口めろんさんによる第二回「めろんオーケストラ HALLOWEEN CONCERT」をレポート。ゲストにピアニストの菊池亮太さんを迎え、音楽あり、笑いありのステージの模様をお届けします。また、開催10周年を迎えた「カプースチン祭り2025」のほか、大阪・関西万博オーストリア館の終幕日に行われたピアニスト土師さおりさんのコンサートの様子も掲載します。【Catch Up!!】では、この冬ふたたび開催される『TAKEOUT SHOW』をクローズアップ。さらに、譜読みの力が養われると話題のビジョントレーニングについて、『大人のための 音楽がもっと楽しくなる ビジョントレーニング®』著者・鈴木あみさんにお話を伺いました。楽譜コーナーでは、キリンビール『キリングッドエール』CMソング「GOOD DAY」（Mrs. GREEN APPLE）、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ゾンビ・デ・ダンス』テーマソング「SO BAD」（King Gnu）、劇場用実写映画『秒速5センチメートル』劇中曲「Memories of Long Ago／In Your Light」（江粼文武）、NHK Eテレ『The Wakey Show』エンディングテーマ「それもいいね」（Wakeys）、「WISH～癒しアレンジ ver.～」（嵐）、「僕が一番欲しかったもの」（槇原敬之）、「Love me, Love you」（Mrs. GREEN APPLE）、「恋人がサンタクロース」（松任谷由実）、「白い恋人達」（桑田佳祐）、「交響曲 第9番《合唱付》第4楽章より」（ベートーヴェン）など、多彩なラインナップをお届けします。 連載では、春畑さんの〈セロリの電Pパーク！〉が「ケンタッキーの我が家」（フォスター）、事務員Gさんのアレンジは「すてきなホリデイ」（竹内まりや）、ずっしーさんのアレンジによる「粉雪」（レミオロメン）、ござさんの連載は「聖者の行進」と、クリスマス気分を盛り上げる楽曲が揃いました。今月も最新ヒットから人気の定番曲まで、魅力満載の楽曲を初級・中級・上級の幅広いアレンジでお届けします！【収載楽曲】●マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション・GOOD DAY（Mrs. GREEN APPLE） *キリンビール『キリングッドエール』CMソング・SO BAD（King Gnu） *ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ゾンビ・デ・ダンス』テーマソング●編集部オススメ！話題曲・Memories of Long Ago / In Your Light（江粼文武） *劇場用実写映画『秒速5センチメートル』劇中曲・それもいいね（Wakeys） *NHK Eテレ『The Wakey Show』エンディングテーマ●やさしく弾ける♪癒しアレンジで奏でる 名曲セレクション・WISH（嵐）●いつか必ず弾きたい とっておきの1曲・僕が一番欲しかったもの（槇原敬之）・Love me, Love you（Mrs. GREEN APPLE）●ござ式 All that Piano Arrange PartII・聖者の行進●事務員Gのアレンジ交差点・すてきなホリデイ（竹内まりや）●ずっしーの Arrange Chips・粉雪（レミオロメン）●これなら弾ける！らくサビPiano・恋人がサンタクロース（松任谷由実）●オシャレな響きで楽しむ邦楽コレクション・白い恋人達（桑田佳祐）●アイ・ラブ・クラシック・交響曲 第9番「合唱付」第4楽章より（ベートーヴェン）●セロリの電Pパーク！・ケンタッキーの我が家（フォスター）

月刊ピアノ 2025年12月号

定価：990円（10%税込） 仕様：A4変型判縦／116ページ発売日：2025年11月19日発売JAN：4910076251250商品コード：GTM01102669https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01102669

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4910076251250https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX2T9KR6

