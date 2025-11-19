株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「NSB 第15集 すべてをあなたに」を、2025年11月26日に発売いたします。

R&Bポップス界をリードし続けたスーパースター、ホイットニー・ヒューストンが初めて全米シングルチャートで1位を獲得をしたジャス風のバラード曲です。哀愁を帯びた美しいメロディをアルトサクソフォン・ソロが担当しています。コンサートのアンコールピースやメインプログラムを落ち着かせる曲として、様々な場面で活躍することができます。

【商品詳細】

NSB 第15集 すべてをあなたに

定価：13,200円(10％税込) 仕様：A4判縦/12ページ発売日：2025年11月26日 ISBN：978-4-636-12330-2商品コード：GTW01102705https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102705

