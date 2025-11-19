全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の上映を記念し、現在発売中の自宅で遊べるリアル脱出ゲーム『コトバポイポイ』にて、「ゾンビランドサガ」をモチーフにした体験版を2025年11月19日（水）より配信いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/kotobapoipoi/

『コトバポイポイ』は「コトバ」を使いこなしながら世界を変え、次々と新たな「コトバ」を見つけていく新感覚のブラウザで遊べるリアル脱出ゲーム。 操作はシンプルで、物を丸で囲んでコトバを集め、それをスライドさせてポイッと投げるだけ。その集めたコトバによって、ゲームの世界を変化させ、ターゲットとなるコトバを導き出し、ゲームクリアを目指します。

現在全国で上映中の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の公開を記念して、『コトバポイポイ』の体験版に「ゾンビランドサガ」の世界観をモチーフにした特別ステージが登場。

『コトバポイポイ』ゾンビランドサガ体験版では、源さくらをはじめとする「フランシュシュ」のメンバーがゲーム内に登場し、彼女たちが“ゾンビ”として再び歩み出すまでの過程を追体験できます。『コトバポイポイ』ならではの“コトバ”のひらめきとともに、作品ファンが思わず笑顔になるような演出が随所に散りばめられています。 体験版の配信は本日2025年11月19日(水)よりスタート。ぜひ『コトバポイポイ』ゾンビランドサガ 体験版にて『コトバポイポイ』の魅力を感じていただき、本編とあわせてお楽しみください。©劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

『コトバポイポイ』概要

■特設サイトhttps://realdgame.jp/s/kotobapoipoi/■ゲーム形式・推定所要時間：5時間以上 ／ 制限時間：なし・人数制限：なし・必要なもの スマートフォン、タブレット、PCなどのインターネットに接続できる端末いずれか1つ■価格（税込）・今すぐプレイ版：1,980円※第1～4章をプレイ可能なシリアルコードがメールで届きます。・パッケージ版：2,380円※第1～4章をプレイ可能なシリアルコードが封入されています。■主催／企画制作：SCRAP

〈補足情報〉アニメ「ゾンビランドサガ」シリーズについて

TVアニメ「ゾンビランドサガ」は、謎のアイドルプロデューサー巽幸太郎にゾンビとして甦らされた、7人の伝説の少女たちが、ご当地アイドルグループ「フランシュシュ」として、佐賀県を救うために奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ。2018年10月～12月に放送され大きな反響を呼び、舞台となった佐賀県には、多くのファンが訪れました。2021年4月～6月に続篇となるTVアニメ「ゾンビランドサガ リベンジ」(第2期)が放送。再び話題となりました。そして2025年10月24日には最新作となる劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』が全国公開されました。公式サイト：https://zombielandsaga-movie.com/公式X：https://x.com/zombielandsaga公式YouTube：https://www.youtube.com/@zombielandsaga_PR公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zombieland_pr

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しています。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine