エステ機器NR導入サロン、マレーシアに初進出｜2025年10月19日プレオープン

NINE JAPAN株式会社

美容機器「NRシリーズ」を展開するNINE JAPAN株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：大園巧）は、

自社製品「NR機器」を導入したサロンが、マレーシアにて2025年10月19日にプレオープンすることをお知らせいたします。



これにより、NR導入サロンは国内のみならず海外にも拡大し、

「日本発の美容技術」を世界へ届ける新たなステージへと歩みを進めます。

■ アジア市場への本格進出

NRシリーズは、これまで全国400店舗以上のサロンに導入され、

多くのサロンオーナー・エステティシャンから高い評価を得てきました。

現在、海外では台湾・ベトナム・香港などにも美容機器や化粧品を提供しており、香港ではNR機器導入サロンがすでにオープンしています。



今回のマレーシア進出は、アジア地域における美容需要の高まりを背景に、

「日本の確かな技術」と「感動を生み出すサロン体験」を広げる第一歩となります。

10月19日に開催されたプレオープンパーティーでは、NRシリーズのデモンストレーションも実施。

マレーシア現地の美容関係者やサロンオーナーを招待し、

日本で培われた最新美容技術と効果を体感していただく機会を設けました。

NR機器デモンストレーション

現地サロンでは、NRシリーズを活用したフェイシャル・ボディトリートメントを導入予定。

日本で培われた教育・技術支援のノウハウをもとに、

現地スタッフへの研修もNINE JAPANがサポートします。

◆ NR機器《フェイスリフト》

NR施術/フェイス

NR機器のフェイシャルケアは、表情をつくる筋肉の働きに着目した独自のアプローチで、

**「老け見えの原因になる筋肉のこわばりをゆるめ、引き上げに関わる筋肉をしっかり働かせる」**仕組みを採用しています。

■ 主な効果- フェイスラインの引き締め- 目元のリフトアップ- 頬のハリ・くま改善- 口元・二重あごの改善- 首～デコルテまでのハリ感アップ■ NRフェイスリフトが選ばれる理由

解剖学に基づき、筋肉の働きを的確に見極めたアプローチ。

「緩める × 引き締める」を同時に行うため、変化を実感しやすく

1回の施術でも“顔が軽くなる”“輪郭が整う”といった声が多いが特徴。

ナチュラルで副作用のないケアとして、海外サロンからも評価が高いです。

■ 今後の展望

今後は シンガポール・韓国など近隣諸国 への展開も視野に入れ、

アジア全域でのNR導入ネットワーク拡大を計画しています。

また、日本国内で開催している「サロン経営支援プログラム『NINE CAMP(https://www.youtube.com/watch?v=VXTQKiaxqT0&t=782s)』」のノウハウを活かし、

現地サロンの経営支援や教育体制の整備にも注力してまいります。

■ 代表コメント

NRシリーズが、国境を越えて“美と感動”を届けられることを大変嬉しく思います。

ここから新しい価値と成功のストーリーを創り出し、日本のエステ業界をさらに飛躍させていきたい。 私たちNINE JAPANは、その先頭に立ち、皆さまと共に挑戦を続けてまいります。

― NINE JAPAN代表取締役 大園 巧

■ 会社概要

会社名：NINE JAPAN株式会社

代表者：代表取締役 大園 巧

所在地：東京都渋谷区渋谷４丁目２－１２ Edge南青山 1F

事業内容：美容機器・化粧品の企画・開発・販売、サロン経営支援

公式サイト：https://unlimited9.co.jp/