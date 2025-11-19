世界アメリカンプールテーブル市場の主要企業調査：売上、メーカーランキング、シェア分析2025-2031
2025年11月19日に、QYResearch株式会社は「アメリカンプールテーブル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、アメリカンプールテーブルの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、アメリカンプールテーブルの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．アメリカンプールテーブル市場概況
2024年におけるアメリカンプールテーブルの世界市場規模は、183百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.8%で成長し、2031年までに287百万米ドルに達すると予測されている。
アメリカンプールテーブルは、ポケットビリヤード競技で使用されるテーブルの一種で、アメリカ規格に基づいたサイズ・クッション構造・ポケット形状を備える。一般的なサイズは8フィートまたは9フィートで、広めのプレーエリアを確保し、スピード感のあるゲームを実現する仕様になっている。テーブル面はスレート板を使用し、平滑性を維持するために高精度で研磨され、表面には耐久性の高いビリヤードクロスが張られる。クッションには反発性が一定となるゴム材が用いられ、正確なバウンド軌道をつくる要素として重要視される。ポケットは角度が緩やかで入りやすい形状が特徴で、アメリカンルール特有のパワフルなショットスタイルを支える設計になっている。家庭用から商用施設、競技会場まで幅広く導入され、プレイヤーが技術を磨くための基準設備として扱われる。
２．アメリカンプールテーブルの市場区分
アメリカンプールテーブルの世界の主要企業：Hamilton Billiards、 Brunswick、 Presidential Billiards、 Diamond Billiards、 Olhausen、 Doc & Holliday、 Golden West Billiard、 Great American Recreation Equipment、 Imperial、 Riley England、 Plank & Hide、 American Heritage Billiards（Escalade）、 Connelly billiards、 Eastpoint、 Hathaway、 XING PAI
上記の企業情報には、アメリカンプールテーブルの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
アメリカンプールテーブル市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Tradition、 Modern
用途別：Household、 Commercial、 Professional
また、地域別にアメリカンプールテーブル市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
