広角双眼鏡市場、2025年に511百万米ドル、2031年に771百万米ドル到達へ
2025年11月19日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「広角双眼鏡―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、広角双眼鏡市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界の広角双眼鏡市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169949/wide-angle-binoculars
1.広角双眼鏡製品紹介
広角双眼鏡は、広い視野角を得られるレンズ設計を採用した光学機器であり、動く対象や広範囲の景色を捉える観察用途に用いられる。対物レンズ、プリズム、接眼レンズの組み合わせで視界を拡張し、視野の端まで鮮明さを維持するために、低分散ガラスや多層コーティングなどの光学補正技術が導入される。広角型は、スポーツ観戦、野鳥観察、アウトドア活動、監視業務など、瞬時の状況把握が重要となる場面で強みを発揮する。接眼レンズのアイレリーフを確保する設計により、眼鏡着用者も快適に観察できるモデルが多く、長時間観察での疲労軽減にも配慮されている。耐水・防塵構造、窒素ガス封入による防曇性能など、屋外環境下での使用に耐える仕様が採用されやすい。広い視界と快適な操作性を組み合わせ、観察体験の質を高める光学製品として評価されている。
2.広角双眼鏡市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界の広角双眼鏡市場が約771百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7.1%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約480百万米ドル、2025年には511百万米ドルに達する見通しです。
3.広角双眼鏡市場区分
【製品別】4X、 8X、 10X、 Others
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Hunting、 Bird watching、 Astronomy、 Others
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Nikon、 Bushnell、 Carl Zeiss、 Celestron、 Orion、 Yescom USA、 Lynx Optics、 Barska、 SMY International、 Barride Optics、 Galileo、 Zeiss、 Vortex Optics、 Leica
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
4.【目次概要】
第1章：広角双眼鏡の製品特徴や仕様を紹介し、世界市場の規模推移、売上高、販売数量、価格動向を包括的に分析します。さらに、市場成長を促進する要因や機会、業界が直面する課題やリスク、そして市場制約についても検討します。（2020年～2031年）
第2章：広角双眼鏡のトップ企業の売上ランキング（トップ5およびトップ10）を提示し、各社の製造拠点、本社所在地、主力製品、価格戦略、販売量、市場シェア、最新の開発動向、M&A事例を詳細に解説します。（2020年～2025年）
本調査では、世界の広角双眼鏡市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169949/wide-angle-binoculars
1.広角双眼鏡製品紹介
広角双眼鏡は、広い視野角を得られるレンズ設計を採用した光学機器であり、動く対象や広範囲の景色を捉える観察用途に用いられる。対物レンズ、プリズム、接眼レンズの組み合わせで視界を拡張し、視野の端まで鮮明さを維持するために、低分散ガラスや多層コーティングなどの光学補正技術が導入される。広角型は、スポーツ観戦、野鳥観察、アウトドア活動、監視業務など、瞬時の状況把握が重要となる場面で強みを発揮する。接眼レンズのアイレリーフを確保する設計により、眼鏡着用者も快適に観察できるモデルが多く、長時間観察での疲労軽減にも配慮されている。耐水・防塵構造、窒素ガス封入による防曇性能など、屋外環境下での使用に耐える仕様が採用されやすい。広い視界と快適な操作性を組み合わせ、観察体験の質を高める光学製品として評価されている。
2.広角双眼鏡市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界の広角双眼鏡市場が約771百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7.1%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約480百万米ドル、2025年には511百万米ドルに達する見通しです。
3.広角双眼鏡市場区分
【製品別】4X、 8X、 10X、 Others
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Hunting、 Bird watching、 Astronomy、 Others
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Nikon、 Bushnell、 Carl Zeiss、 Celestron、 Orion、 Yescom USA、 Lynx Optics、 Barska、 SMY International、 Barride Optics、 Galileo、 Zeiss、 Vortex Optics、 Leica
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
4.【目次概要】
第1章：広角双眼鏡の製品特徴や仕様を紹介し、世界市場の規模推移、売上高、販売数量、価格動向を包括的に分析します。さらに、市場成長を促進する要因や機会、業界が直面する課題やリスク、そして市場制約についても検討します。（2020年～2031年）
第2章：広角双眼鏡のトップ企業の売上ランキング（トップ5およびトップ10）を提示し、各社の製造拠点、本社所在地、主力製品、価格戦略、販売量、市場シェア、最新の開発動向、M&A事例を詳細に解説します。（2020年～2025年）