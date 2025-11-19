世界のアスファルトテープ市場成長率：2031年までに3%に達する見込み
2025年11月19日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「アスファルトテープ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、アスファルトテープの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.アスファルトテープとは
アスファルトテープは、アスファルト系の粘着層を基材に塗布した防水・補修用テープであり、屋外環境で発生しやすいひび割れ、隙間、漏水ポイントなどへ即時に施工できる補修材として位置付けられる。基材にはアルミ箔、不織布、ポリエステルシートなどが採用され、耐候性と引張強度を維持しながら、表面の保護性を高める構造が一般的である。粘着層はアスファルト化合物に改質剤やゴム成分を加え、密着性と追従性を確保する調整が行われている。施工では、貼り付け面の清掃後、テープを圧着するだけで雨水や紫外線からの保護を得られるため、DIYから建設現場まで幅広く採用される。屋根材の剥離補修、配管周囲の防水、ベランダ・外壁のクラック処理、車両・トレーラーの補修など、多様な用途に対応できる柔軟性を備える。環境条件への耐性が求められる場面で、迅速かつ安全に防水性能を確保する目的で使われる資材である。
2.アスファルトテープ市場規模と成長率
アスファルトテープの世界市場は、2024年に約249百万米ドルと推定されており、2025年には256百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3%で成長し、2031年には約306百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.アスファルトテープ市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Double Sided Bitumen Tape、 Single Sided Bitumen Tape
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Roofs、 Exterior Walls、 Pipes、 Others
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：TeMa、 ISOMAT、 Sika、 Isoltema、 Cromar、 Denso North America、 Honglida Anticorrosion Material、 PAC KING、 Osaka Rubber、 Tjikko、 Chase、 Chung Wah Metal、 Polyfabrics、 RG JIAYE、 ISOCELL、 Archemics、 Corotop、 Alseal、 3A Associates、 Henkel Polybit、 Denso、 Henkel、 Polyguard Products、 Berry Global、 Aludan
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
