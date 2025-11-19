世界の調剤薬局市場、2031年に148.1億米ドルへ到達 ─ CAGR6.2％で拡大が進む医療用カスタム調剤の新潮流
世界の調剤薬局市場は、2022年時点の86.2億米ドルから2031年には148.1億米ドルへと大きく成長する見通しであり、予測期間（2023～2031年）における年平均成長率（CAGR）は6.2％と安定した上昇が続くと予測されている。医療の個別化が進む中、患者一人ひとりの症状、体質、投与量に合わせた“オーダーメイド医薬品”の重要性が高まり、調剤薬局の役割はこれまで以上に注目されている。
調剤薬局は、既製薬が適合しない患者への代替ソリューションを提供する医療インフラとして確固たる地位を築きつつある。特に慢性疾患、高齢者医療、小児医療、さらには動物医療において、個別調整された医薬品の需要は年々増加しており、市場全体の成長エンジンとなっている。
調剤薬局の機能的重要性：無菌・非滅菌調剤が支える高度医療
調剤薬局が製造できる医薬品には、大きく分けて「無菌調剤」と「非滅菌調剤」がある。無菌調剤は注射剤や点眼薬など感染リスクの高い製剤に活用されており、高度な設備・衛生管理・専門薬剤師の技術が要求される。一方、非滅菌調剤は軟膏、経口薬、クリーム、液剤など幅広い形状に対応し、患者が服用しやすい形に再構成する役割を担っている。
これらのサービスは、一般の薬局で提供される大量生産型医薬品ではカバーしきれない細かな治療ニーズに応えるものであり、医師・患者双方から厚い信頼を得ている。特にアレルギー持ちの患者や、特定成分を避けたいケース、子ども用に用量を調整する必要があるケースなど、調剤薬局の専門性は欠かせない存在になっている。
市場成長を後押しする要因：ライフスタイル変化と医療ニーズ多様化
市場拡大の背景には、医療環境の変化とライフスタイルの多様化がある。高齢化社会の進行に伴い、一人ひとりの症状に合わせた薬剤調整の重要性が増していることは市場にとって追い風だ。高齢者は薬剤相互作用のリスクが高く、投与量の微調整が必要なケースが多いため、調剤薬局の役割はますます大きくなる。
さらに、自己管理型医療（セルフケア）の普及により、市販薬で改善されない症状を抱える患者が調剤薬局を利用する割合も増加している。医療アクセスが改善され、オンライン診療やデジタル処方の活用が進むことで、調剤サービスの利用機会は世界的に広がっている。
技術革新と規制強化：安全性と品質の確保が市場信頼を高める
調剤薬局市場の信頼性を支えているのが、品質管理技術の進化と国際的な規制強化である。調剤には高い正確性が求められ、微量の誤差が治療効果に直結するため、最新の調剤機器、無菌室、品質検査体制の導入が拡大している。
また、各国の医薬品規制当局が調剤薬局の運営基準を厳格化しており、その結果として市場全体の安全性が向上し、医療従事者からの信頼が強固になっている。特に北米や欧州では、調剤の安全基準がシステム化され、患者中心の医療を支える重要な領域として認知されている。
主要な企業:
RX3 Compounding Pharmacy
B. Braun Melsungen AG
Valor Compounding Pharmacy
Pencol Compounding Pharmacy
New Compounding Pharma
Fresenius SE and Co. KGaA
