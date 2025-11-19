中央光学出版株式会社 研究開発支援や知財支援に強み！PatSnap製品のセミナー開催のご案内
中央光学出版株式会社（所在地:東京都江東区、代表取締役社長:矢野宏）は、シンガポール発のユニコーン企業 PatSnap社が提供する知的財産と研究開発に特化したAIベースの検索・分析ツールの無料セミナーを開催いたします。グローバル特許検索・分析ツール「PatSnap Analytics」に搭載のAIアシスタントの使い方、研究開発者向けに特化した検索ツール「PatSnap Eureka」の機能など、日々の業務の効率化につながる活用方法を紹介いたします。
知財・研究開発部門の業務効率化に関心のある方はぜひご参加ください。弊社webサイトにてお申し込みを受け付けております。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334686&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334686&id=bodyimage2】
【スケジュール】
第1回 2025年１１月２７日（木）15時00分～15時30分
【PatSnap Analytics】 AIアシスタント HIROとのコミュニケーションで作業効率UP！
本セミナーではPatSnap AnalyticsのAIアシスタント、HIROをご紹介いたします。
PatSnap製品をご利用中の方にはおなじみのキャラクターHIROは、ユーザーがより簡便に、より効率よく業務を行えるようAIアシスタントとして進化を続けています。この1年の間にもHIROにできることは増加し続けており、特定の特許に対してだけでなく、複数の特許についての質問も可能になりました。どのような質問ができるのか、どのような回答が返ってくるのか、 実際にHIROとのやり取りをご覧になって確認してみませんか。
第2回 2025年１２月１1日（木）15時00分～15時30分
開発を加速させるスマート市場分析と課題解決手段創出の多角的アプローチ
一早く開発方向性を決定するために迅速かつ簡便に技術の市場・動向分析を行う方法や、様々な方向から生じる技術的課題に対する新たな解決手段を迅速に創出する方法を、PatSnap EurekaのAI搭載機能を用いてご紹介いたします。また、潜在する技術的課題をスピーディーに可視化する方法もご紹介いたします。
【対象者】
- 知財・研究開発部門の業務効率化に関心のある方
- 現在PatSnap製品をご利用中の方
- 導入をご検討中の企業・研究機関の方
※同業他社さまの参加はご遠慮いただいております。
【参加方法】
Microsoft Teams ウェビナーを使用したオンラインセミナーです。
事前に弊社webサイトのセミナー情報ページよりお申し込みください。
セミナー情報｜中央光学出版株式会社 https://www.cks.co.jp/home/Seminar.html
【問い合わせ】
中央光学出版株式会社 ソリューション課 cks-info@cks.co.jp
メール件名に「2025ウェビナーに関する問い合わせ」とご入力ください。
配信元企業：中央光学出版株式会社
知財・研究開発部門の業務効率化に関心のある方はぜひご参加ください。弊社webサイトにてお申し込みを受け付けております。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334686&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334686&id=bodyimage2】
【スケジュール】
第1回 2025年１１月２７日（木）15時00分～15時30分
【PatSnap Analytics】 AIアシスタント HIROとのコミュニケーションで作業効率UP！
本セミナーではPatSnap AnalyticsのAIアシスタント、HIROをご紹介いたします。
PatSnap製品をご利用中の方にはおなじみのキャラクターHIROは、ユーザーがより簡便に、より効率よく業務を行えるようAIアシスタントとして進化を続けています。この1年の間にもHIROにできることは増加し続けており、特定の特許に対してだけでなく、複数の特許についての質問も可能になりました。どのような質問ができるのか、どのような回答が返ってくるのか、 実際にHIROとのやり取りをご覧になって確認してみませんか。
第2回 2025年１２月１1日（木）15時00分～15時30分
開発を加速させるスマート市場分析と課題解決手段創出の多角的アプローチ
一早く開発方向性を決定するために迅速かつ簡便に技術の市場・動向分析を行う方法や、様々な方向から生じる技術的課題に対する新たな解決手段を迅速に創出する方法を、PatSnap EurekaのAI搭載機能を用いてご紹介いたします。また、潜在する技術的課題をスピーディーに可視化する方法もご紹介いたします。
【対象者】
- 知財・研究開発部門の業務効率化に関心のある方
- 現在PatSnap製品をご利用中の方
- 導入をご検討中の企業・研究機関の方
※同業他社さまの参加はご遠慮いただいております。
【参加方法】
Microsoft Teams ウェビナーを使用したオンラインセミナーです。
事前に弊社webサイトのセミナー情報ページよりお申し込みください。
セミナー情報｜中央光学出版株式会社 https://www.cks.co.jp/home/Seminar.html
【問い合わせ】
中央光学出版株式会社 ソリューション課 cks-info@cks.co.jp
メール件名に「2025ウェビナーに関する問い合わせ」とご入力ください。
配信元企業：中央光学出版株式会社
プレスリリース詳細へ