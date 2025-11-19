会議のポスター

AsiaNet 201231 （0299）

【温州（中国）2025年11月18日新華社＝共同通信JBN】11月18日から20日まで、中国東部の浙江省にある沿岸都市・温州で、2025年Maritime Silk Road Urban Cooperation and Development Conference & The International Travel Agents Conference（海のシルクロード都市協力・発展会議および国際旅行業者会議）が開催されます。

統合、イノベーション、ウィンウィンの協力を強調する本イベントは、さまざまな交流プラットフォームを創出し、支援活動を企画し、東西をつなぐ新たな国際的架け橋を築きます。

宋・元の時代、温州は古代の朔門港（Shuomen Port）によって海のシルクロードの中核的な拠点になりました。現在、この1000年の歴史ある商業港は、新たな考古学的発見を通じてその歴史的遺産をよみがえらせています。

この会議では、朔門港の古代沈没船遺跡と交易遺物に関する研究が発表されます。これらは、かつてここから漆器、陶磁器、茶が運ばれたという盛んな交易の証拠であり、海のシルクロードの歴史に新たな裏付けを加えるものです。

世界に向けた温州の魅力は、自然の恵みと文化観光の価値が融合しているところにあります。

楠渓江（Nanxi River）の生態的な美、雁蕩山（Yandang Mountain）の壮大な景観、江心嶼（Jiangxin Islet）の文化的な深み、そして五馬街（Wuma Street）の活気ある街の生活が一体となって、東洋的な景観美学のユニークなモデルを形成しています。

会議の期間中、共同観光イニシアチブが開始され、国際旅行業者が観光交流に関する協定に署名します。これにより、温州の景観は世界的な認知を得られるようになります。

イノベーションは、この古代港に新たな命を吹き込んできました。地元のビジネスコミュニティーの独自の起業家精神によって形づくられた伝説的な民間企業活動から、人工知能（AI）の促進と規制を担う中国初の市レベルの局の設立に至るまで、温州は常に大胆に改革を先導してきました。

現在、温州はAIを活用して、オンライン文学、ウェブドラマ、オンラインゲームといった、新たな柱となる文化的輸出品の世界的拡大を推進しています。会議では、アジア太平洋AI短編ドラマコンペティションの準決勝や、オンライン文学IP（知的財産）の翻案展示といったイベントが開催され、テクノロジーと文化の深い統合を示すとともに、世界的な文化産業協力の新たなモデルを提示します。

温州は130以上の国と地域に広がる華僑の故郷として、文明間対話の重要な架け橋になっています。イベント期間中、中国とギリシャの芸術家が12日間にわたって写生と作品展示を行い、2国間の文化交流を示します。世界的なキーオピニオンリーダー（KOL）が現地視察を通じて温州のイノベーションの物語を共有し、そして、中国の物語の効果的な共有を促進する活動が、海のシルクロード文化の世界的な広がりを後押しします。

一連の活動を通じて、この会議は海のシルクロード協力の総合的なビジョンを描き出します。

メイン会場では、Maritime Silk Road city comprehensive influence index report（海のシルクロード都市総合影響力指数報告）が発表されます。8つの並行セッションでは、国際旅行業者の協力、美術・工芸展示、AIエンパワーメントのデモなどの分野が取り上げられます。また、複数の関連イベントを通じて、世界各国からのゲストは温州の都市の魅力を直接体験することができます。

特筆すべきことは、国際コミュニケーション・シンクタンクの設立、中国・欧州文化観光地の認証、そして海のシルクロード都市の文化輸出協力に関する合意の署名といった成果が、沿線都市間の長期的な協力の基盤を築くことになるという点です。

朔門港の歴史的遺跡から楠渓江の自然景観まで、ハイテク産業区の革新的なエネルギーから青灯市場（Qingdeng Market）の暮らしの美学に至るまで、温州を紹介する一連のアクティビティーを通じて、参加者はこの歴史ある商業港の独自の魅力を感じるでしょう。

ソース：The Organizing Committee of 2025 Maritime Silk Road Urban Cooperation and Development Conference & The International Travel Agents Conference