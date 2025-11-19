IMP. × FILA 　待望のスペシャルコラボレーションコレクションを展開！

IFJ株式会社

FILA JAPANは、ブランドアンバサダーを務める人気7人組グループ 「IMP.」とのスペシャルコラボレーションコレクションを、FILA公式オンラインストア、FILA SHOPにて、11月19日（水）～予約販売いたします。

第一弾は、「IMP.」のアイデンティティが詰まった、スペシャルコラボレーションスニーカー。

グループカラーであるマゼンタピンクをアッパーからソールまでワントーンで統一した、他に類を見ない鮮やかなデザインは、ストリートでもライブ会場でも、足元の存在感を際立たせます。スニーカーのサイドには、コラボレーションの証として、IMP.のロゴをあしらったオリジナル織ネームを配置。ファンだけが気づく、特別なディテールです。軽量なコート系スニーカーをベースモデルに選んでいるため、長時間のスタンディングやライブ観戦でも履き疲れしにくい快適な履き心地を実現。同色シフォン素材の変え紐もついており、気分に合わせて印象を変えることができます。

11月19日（水）からFILASHOP各店、FILA公式オンラインストアにて限定500足の予約販売をスタート。

スペシャルコラボスニーカーを購入頂いたお客様には、メンバーのビジュアル入りアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。

予約購入頂いたスニーカーとアクリルキーホルダーは、12月中旬以降オンラインにて発送、店頭にてお渡しとなります。

※写真はイメージとなります。

展開店舗一覧は下記となります。

FILA ダイバーシティ東京 プラザ店

FILA レイクタウン越谷ANNEX店

FILA THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA

FILA 名古屋パルコ店

FILA 福岡パルコ店

FILA 北九州アウトレット

FUNKY TENNIS 98/25 X IMP.

\9,800（＋TAX）

メンバー着用ビジュアルも同日より公開。

IMP.について：

2023年にデビューした佐藤新（さとうあらた）、基俊介（もといしゅんすけ）、鈴木大河（すずきたいが）、影山拓也（かげやまたくや）、松井奏（まついみなと）、横原悠毅（よこはらゆうき）、椿泰我（つばきたいが）の7人組男性グループ。

11月24日（月）にLive Blu-ray「IMPERIAL LIVE TOUR 2025」が発売。また、12月15日(月)には2nd ALBUM「MAGenter」の発売が決定し、2026年1月からは全国6都市を巡るツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」がスタート。ほか12月10日（水）のフジテレビ系列「2025 FNS歌謡祭 第2夜」に出演が決定している。

FILA（フィラ）について：

過去半世紀にわたり、スポーツを追求する非凡な才能を持つ人々、すなわち勇気を持ち、限界に挑戦しながらも力強さと優雅さを表現し、周りの期待を超える人々と、歴史的な瞬間を共にしてきました。

1911年のイタリアのビエラでの小さなニット素材工場から始まり、1973年にテニスコートに色をもたらしたフィラは常にその大胆さと息を飲むような魅力的なデザインを創造することに誇りを持ってきました。イノベーションの哲学、パフォーマンスと洗練性へのこだわりを持つフィラは、斬新でありながらも機能的なスタイルを提案し続けます。

Online site:https://www.fila.jp/contents/feature/fila-imp.html

Instagram: https://www.instagram.com/fila_japan_official/

LINE: https://page.line.me/ise9328z?openQrModal=true