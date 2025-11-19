PR Newswire、SEOとAI検索でリード--競合他社の2倍のAI言及を促進





香港、2025年11月19日 /PRNewswire/ -- PR Newswireは、SEO、AI検索機能、オンラインでの可視性、メディア掲載における業界リーダーとしての地位を示す独立データを公開しました。Semrushのオンライン検索データの詳細な分析によると、PR Newswire は主要な分野のいくつかで最も近い競合他社を大きく上回り、顧客に対してニュースやコンテンツの比類なきリーチと可視性を提供しています。

PR Newswire がどのようにメッセージを拡散し、できる限り多くのオーディエンスに届けることができるかをご覧ください。当社のサービスや、コミュニケーション目標の達成にどのように貢献できるかの詳細は、 https://www.prnewswire.com/apac/ をご覧ください。

PR Newswireの業界での優位性は、Semrushから取得したデータによって裏付けられています。内容は以下の通りです：

・AI検索：PR Newswireは、AI検索での言及数が競合他社の2倍であり、最大のシェアを誇っています。

・オーガニック検索トラフィック：PR Newswireは、最も近い競合他社の2倍以上のオーガニック検索トラフィックを誇ります。

・総合検索トラフィック：PR Newswireは、最も近い競合他社の2倍以上の検索トラフィックを生み出しています。

・ウェブサイトの権威性：PRNewswire.comには競合他社のサイトよりも多くのウェブサイトドメインがリンクしており、より高い権威性と信頼性を示しています。

・ユニーク月間訪問者数：PRNewswire.comは、最も近い競合他社と比べて、ユニーク月間訪問者数が2倍に達しています。

・キーワードランキング：PR Newswireは競合他社よりも高ランクのキーワードを多く保有しており、顧客のコンテンツがターゲットオーディエンスに見つけられる可能性を高めています。

「これらの調査結果は、PR Newswireが進めるAI搭載の検索および最適化技術への継続的な投資を裏付けるものです。競合他社よりも高ランクのキーワードを多く保有することで、当社は顧客が比類なきオンラインでの可視性とメディア掲載を実現できるよう支援します。当社の目標は、ネットワークを通じて配信されるすべてのプレスリリースが最大の効果を発揮し、顧客に具体的な成果をもたらすことです」と、PR Newswire カスタマーコンテンツサービス担当副社長のGlenn Frate氏は述べています。

さらに、顧客がPR Newswireを通じてニュースを配信すると、コミュニケーションキャンペーンを強化するための以下の重要な特典に独占的にアクセスできます：

・最大規模の配信ネットワーク：PR Newswireは、業界で最大かつ最も情報源の多いニュース配信ネットワークを通じて、44万以上のニュースルーム、ダイレクトフィード、購読者にリーチする配信サービスを提供しています。

・メディアおよびインフルエンサーへのリーチ：PR Newswireは、27万人以上のジャーナリスト、ブロガー、インフルエンサーの独自データベースを保有しており、約200のニュースビートや業界分野をカバーする彼らが、PRニュースワイヤーのプレスリリースの受信に登録しています。

・オンラインシンジケーション：PR Newswireは、主要メディアサイト、金融ポータル、ブログを含む9,000以上のデジタルメディアに、オンラインシンジケーションネットワークを通じてリーチしています。

・ターゲット配信：ユーザーは、地理（170か国以上、40以上の言語、州、県、地域、都市）やカテゴリ（産業、業界分野、ESG/IRなどのニュースビート、人口統計など）でオーディエンスをターゲット設定できます。

・編集審査：24時間体制の編集チームが、すべてのプレスリリースを文法、スペル、句読点、リンク切れ、SEOおよびベストプラクティスに沿ったタグ付けの観点から校正し、即時および長期的な検索パフォーマンスの向上を目指しています。

・マルチメディア統合：このプラットフォームでは、ユーザーは写真、ビデオ、ロゴ、インフォグラフィック、その他の動的コンテンツを簡単にアップロードして埋め込み、最大 6 倍のエンゲージメントを生み出すことができます。

・結果の追跡と分析: ユーザーは、インプレッションやサイトの投稿などを追跡して、効果を実証し、将来のキャンペーンを微調整するために必要な分析情報を取得できます。

・信頼性とセキュリティ: PR Newswire は、高い信頼性（メディアが競合他社よりも 36% 多くコンテンツを参照）とセキュリティ（SOC 2 Type II 準拠）を提供します。

近日、PR Newswire のお客様は、プレスリリース配信ごとに次のような AI 検索のメリットをさらに享受できるようになります。

・AI 検索を通じてリリースを見つけやすくする AI を活用したコンテンツ提案。

・AI 検索エンジンの結果でコンテンツがどのくらい頻繁に引用されているかを追跡するためのデータを報告します。

これらのサービスは、顧客にニュースを配信し、オンラインでの存在感を最大化するための最も効果的なプラットフォームを提供するという PR Newswire の取り組みを強調するものです。PR Newswire を利用する顧客は、市場で最大のリーチと可視性の恩恵を受けることができます。PR Newswire を選択することで、企業は自社のメッセージをより多くの視聴者に届けられるようになり、ブランド認知度の向上、SEO パフォーマンスの改善、全体的な影響力の拡大につながります。

（日本語リリース：クライアント提供）

