～あなたの声がカタチに！リクエストグッズ販売開始♪～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、11月19日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/e0871d
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2025年11月19日販売商品（全5アイテム）
【パーカー】沖ドキ！-アメリカントラディショナルver.
【ボクサーパンツ】ミリオンゴッド-神々の凱旋-天空の扉
【LEDキーホルダー】アレックス ブライト
【ステッカー】アレックス ブライト
【アクリルキーホルダー】7図柄＋キャラ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334571&id=bodyimage1】
【パーカー】沖ドキ！-アメリカントラディショナルver.
価格: \7,770 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-P-okidoki-ametra.html
太めのアウトラインと鮮やかな色使いで大人気のTシャツがパーカーになりました！
アメリカントラディショナルなテイストで仕上げたカナちゃん＆ハイビスカスをお楽しみください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334571&id=bodyimage2】
【ボクサーパンツ】ミリオンゴッド-神々の凱旋-天空の扉
価格: \3,000 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-boxerpants-GOD_gaisen-heavensdoor.html
以前販売していたミリオンゴッドのボクサーパンツがリクエストにお応えして復活！
基本デザインはそのままに、腰の部分に大きく「MILLION GOD」の文字を配置しました。
扉が開くとき、何かが起こる…？？？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334571&id=bodyimage3】
【LEDキーホルダー】アレックス ブライト
価格: \888 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring_l-arexbt.html
筐体パネルが手元で光る！
好評発売中のLEDキーホルダーに「アレックス ブライト」が加わりました。
裏蓋を外せば電池の交換も可能です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334571&id=bodyimage4】
【アクリルキーホルダー】7図柄＋キャラ
価格: \777 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring-7symbol_chara-test.html
定番の7図柄にキャラクターを組み合わせたかわいいデザインのアクリルキーホルダー。
クランキー、アレックス、ハナビの3種類に、新たにサンダーVとゲッターマウスが加わりました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334571&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
