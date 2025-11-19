車両の複雑化とアフターマーケットのデジタル化の進展により、世界の自動車修理サービス市場は2033年までに1兆6,600億米ドルに達すると予測
世界の自動車修理サービス市場は、2024年に8,908.2億米ドルと推定されていますが、2033年には1兆6,663.9億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年にかけて6%の年平均成長率（CAGR）で成長し、大幅な拡大が見込まれています。この力強い成長は、先進的な自動車技術、コネクテッドカーの急速な普及、そして世界中で高まる信頼性の高いメンテナンスソリューションへの需要によって推進される業界の変革を浮き彫りにしています。
現代の自動車は複雑な電子機器、テレマティクス、電動コンポーネントを統合しており、自動車修理のエコシステムは急速に進化しています。メーカー、サービスプロバイダー、アフターマーケット企業は、サービス効率の向上とダウンタイムの削減を目指し、診断ソフトウェア、AI活用ツール、予知保全システムの導入を加速させています。この変化は、世界の自動車修理サービス市場における新たな成長機会の原動力となっています。
車両保有台数の増加と電動化燃料市場の成長
世界の車両保有台数は着実に増加しており、新興国が新車登録台数に大きく貢献しています。同時に、電気自動車（EV）とハイブリッド車は修理サービス戦略を変革し、専門的なスキルと設備を必要としています。この変化により、サービスセンターは能力向上を促し、高電圧システム診断、バッテリーメンテナンス、EV専用部品の整備への投資を迫られています。
さらに、老朽化する内燃機関（ICE）車両は、エンジン修理、トランスミッションサービス、ブレーキ交換、タイヤサービス、一般的な機械整備など、日常的なメンテナンス需要を牽引し続けています。消費者が車両の寿命と性能を重視する中、アフターマーケットサービス部門は世界のモビリティインフラに不可欠な役割を果たし続けています。
デジタルプラットフォームと予知保全による効率性の向上
デジタルトランスフォーメーションは自動車サービスのあり方を大きく変えつつあります。リモート診断、AIを活用したサービス推奨、モバイル修理プラットフォーム、オンライン予約といった機能が主流になりつつあります。消費者は透明性のある価格設定、迅速なサービス提供、リアルタイムの追跡を期待しており、デジタルサービスモデルの導入が加速しています。
IoTとコネクテッドカー技術を活用した予知保全により、部品の故障を早期に検知し、顧客満足度の向上とフリートオペレーターの運用コスト削減が可能になります。こうしたテクノロジー主導の変革は、世界中の自動車サービスプロバイダーの競争力強化につながっています。
独立系整備工場とOEMサービスセンターが市場拡大を牽引
世界の自動車修理サービス市場は、多様なエコシステムによって構成されています。具体的には、以下の通りです。
独立系整備工場
OEM系列サービスセンター
専門修理業者
オンライン・ツー・オフライン（O2O）サービスアグリゲーター
独立系整備工場は、コストメリットと幅広いサービス提供網により、依然として市場を牽引しています。しかし、OEMはサービスネットワークを急速に拡大し、ブランドの信頼性、保証に連動したサービス、高度な診断ツールを活用することで、より大きな市場シェアを獲得しようとしています。
