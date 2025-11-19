車両の複雑化とアフターマーケットのデジタル化の進展により、世界の自動車修理サービス市場は2033年までに1兆6,600億米ドルに達すると予測

車両の複雑化とアフターマーケットのデジタル化の進展により、世界の自動車修理サービス市場は2033年までに1兆6,600億米ドルに達すると予測