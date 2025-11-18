AIが即座にマニュアル作成、PC操作を録画して送るだけ。サンクスラボ、録画データから業務マニュアルを自動生成する「サテラボAIマニュアル」サービスを提供開始
サンクスラボ株式会社(本社:沖縄県那覇市、代表取締役:村上タクオ)は、パソコンの操作画面を録画して送るだけで、AIが自動で業務マニュアルを作成し納品するサービス「サテラボAIマニュアル」を、2025年11月10日よりBPOサービス契約・検討企業向けに提供開始いたします。
本サービスは、「録画データを送るだけ」という極めてシンプルな方法で、プロフェッショナルな業務マニュアルを最短即日で納品。BPO導入時の最大の課題である「業務手順の可視化」を即座に解決し、企業のBPO導入をスムーズにするとともに、障がい者スタッフの対応可能業務の拡大に貢献します。
■ 開発の背景：「マニュアルがないから委託できない」を解決
多くの企業がBPOサービスの導入を検討する際、最初に直面するのが「現状の業務プロセスをどう伝えるか」という課題です。
- 業務が属人化しており、手順が明文化されていない
- マニュアル作成に膨大な時間がかかる(スクリーンショット撮影、画像加工、説明文作成)
- 作成者によって品質にばらつきが出る
- システム更新のたびにマニュアルが陳腐化する
こうした課題により、「委託したいがマニュアルがないから断念」「マニュアル作成に時間がかかりすぎて導入が進まない」という声を多数いただいていました。
サンクスラボは、この「マニュアル作成のボトルネック」を解消するため、AIを活用した革新的なサービスを開発。録画を送るだけで、迅速にマニュアルを作成・納品するという、全く新しいサービス形態を実現しました。
■ 「録画を送るだけ」というタイパの良い革新的なサービス形態
1. 圧倒的な手軽さ
普段通りにパソコン業務を行う様子を録画して、サンクスラボに送るだけ。特別なツールのインストールや設定は一切不要です。Windows標準の録画機能やZoom録画など、お手持ちの録画ツールをそのままご利用いただけます。
2. 最短即日でマニュアル納品
録画データを受け取り次第、AIが自動で解析。マウスのクリック、スクロール、文字入力といった一連の操作をステップごとに自動で記録し、視覚的に分かりやすいマニュアルを作成。最短で即日、通常2営業日以内に完成したマニュアルをお届けします。
3. AIによる操作箇所の自動ハイライト
AIが操作対象を自動で認識し、該当箇所をハイライト・切り抜き。「どこをクリックすれば良いのか」「どこに文字を入力するのか」が一目瞭然の、視覚的に極めて分かりやすいマニュアルが自動で完成します。
4. Word/Excel/PowerPoint形式で納品
作成した業務マニュアルは、Word、Excel、PowerPointなど、ご希望の形式で納品。社内での共有や編集、カスタマイズも自由自在です。
■ 社内実績：生産性向上とコスト削減を実証
サンクスラボでは、「サテラボAIマニュアル」を社内で試験運用し、以下の成果を確認しました。
- マニュアル作成時間を95%削減: 従来1時間以上かかっていた作業が3分の録画で完了
- 30件以上の業務マニュアルを作成: BPO受託業務の標準化を加速
この実績をもとに、「録画を送るだけでマニュアルを返す」というサービス形態を確立。お客様の負担を最小限に抑えながら、高品質なマニュアルを迅速に提供する体制を構築しました。
■ こんな企業様におすすめ
BPO導入を検討している企業様- 「マニュアルがないから委託できない」を即座に解決
- 録画を送るだけで、最短即日でマニュアル完成
- 業務内容の正確な伝達により、立ち上がりがスムーズに
障がい者雇用を進めたい企業様- 視覚的に分かりやすいマニュアルで、多様な人材の受け入れ体制を強化
- 業務習得のハードルを下げ、雇用の質的向上に貢献
- サンクスラボのBPOサービスと組み合わせ、テレワーク型雇用支援も可能
業務の標準化・効率化を進めたい企業様- 属人化した業務を可視化・標準化
- システム更新時のマニュアル改訂も録画を送るだけ
- 新人研修・引き継ぎ資料としても活用可能
■ ご利用の流れ
STEP1: 業務を録画
普段通りに業務を行う様子を録画（3分～5分）
STEP2: 録画を送信
録画ファイルをメールまたは専用フォームで送信
STEP3: AIが自動解析
AIが操作を自動で認識し、マニュアル化
STEP4: マニュアル納品
最短即日～2営業日以内にマニュアルを納品
■ 今後の展望：AI BPOで人と技術の可能性を拡張
サンクスラボは今後、AI技術を積極的にBPOサービスに統合し、障がい者スタッフが対応できる業務領域の拡大を目指します。
「サテラボAIマニュアル」はその第一歩として、業務の可視化と標準化を通じて、より多くの方がデジタル業務に参加できる環境を整備します。「録画を送るだけ」という革新的なサービス形態により、企業のBPO導入のハードルを大幅に下げ、人の可能性とテクノロジーの可能性を掛け合わせた新しい価値を提供してまいります。
■ サービス詳細
サービス名: サテラボAIマニュアル
提供開始日: 2025年11月10日
提供方法: サンクスラボのBPOサービス契約・検討企業様向けオプションサービス
納期: 最短即日～2営業日
【本件に関するお問い合わせ先】
サンクスラボ株式会社
担当: 呉屋 太河
TEL: 080-7480-7199
Email: rpo_sales@thankslab.biz
お問い合わせ :
https://share.hsforms.com/17PRHvydJSy-SpXzGhY_ucQr5uki
■ サンクスラボ株式会社について- 設立: 2015年12月1日
- 本社所在地: 沖縄県那覇市泉崎一丁目21番3号
- 代表者: 代表取締役 村上タクオ
- 事業内容: IT事業、障がい福祉サービス事業、BPOサービス
URL: https://www.thankslab.biz/
「IT × 福祉」を掛け合わせた事業モデルで、障がい者がデジタル分野で活躍できる環境を創出。就労継続支援A型・B型事業所の運営、テレワーク型障がい者雇用支援「サテラボ」、BPOサービスなどを展開し、社会課題の解決と企業の成長支援を両立しています。