AIが即座にマニュアル作成、PC操作を録画して送るだけ。サンクスラボ、録画データから業務マニュアルを自動生成する「サテラボAIマニュアル」サービスを提供開始

サンクスラボ株式会社

サンクスラボ株式会社(本社:沖縄県那覇市、代表取締役:村上タクオ)は、パソコンの操作画面を録画して送るだけで、AIが自動で業務マニュアルを作成し納品するサービス「サテラボAIマニュアル」を、2025年11月10日よりBPOサービス契約・検討企業向けに提供開始いたします。

本サービスは、「録画データを送るだけ」という極めてシンプルな方法で、プロフェッショナルな業務マニュアルを最短即日で納品。BPO導入時の最大の課題である「業務手順の可視化」を即座に解決し、企業のBPO導入をスムーズにするとともに、障がい者スタッフの対応可能業務の拡大に貢献します。

■ 開発の背景：「マニュアルがないから委託できない」を解決

パワーポイント版マニュアルイメージ

多くの企業がBPOサービスの導入を検討する際、最初に直面するのが「現状の業務プロセスをどう伝えるか」という課題です。

- 業務が属人化しており、手順が明文化されていない- マニュアル作成に膨大な時間がかかる(スクリーンショット撮影、画像加工、説明文作成)- 作成者によって品質にばらつきが出る- システム更新のたびにマニュアルが陳腐化する

こうした課題により、「委託したいがマニュアルがないから断念」「マニュアル作成に時間がかかりすぎて導入が進まない」という声を多数いただいていました。

サンクスラボは、この「マニュアル作成のボトルネック」を解消するため、AIを活用した革新的なサービスを開発。録画を送るだけで、迅速にマニュアルを作成・納品するという、全く新しいサービス形態を実現しました。

■ 「録画を送るだけ」というタイパの良い革新的なサービス形態

1. 圧倒的な手軽さ

普段通りにパソコン業務を行う様子を録画して、サンクスラボに送るだけ。特別なツールのインストールや設定は一切不要です。Windows標準の録画機能やZoom録画など、お手持ちの録画ツールをそのままご利用いただけます。

2. 最短即日でマニュアル納品

録画データを受け取り次第、AIが自動で解析。マウスのクリック、スクロール、文字入力といった一連の操作をステップごとに自動で記録し、視覚的に分かりやすいマニュアルを作成。最短で即日、通常2営業日以内に完成したマニュアルをお届けします。

3. AIによる操作箇所の自動ハイライト

AIが操作対象を自動で認識し、該当箇所をハイライト・切り抜き。「どこをクリックすれば良いのか」「どこに文字を入力するのか」が一目瞭然の、視覚的に極めて分かりやすいマニュアルが自動で完成します。

4. Word/Excel/PowerPoint形式で納品

作成した業務マニュアルは、Word、Excel、PowerPointなど、ご希望の形式で納品。社内での共有や編集、カスタマイズも自由自在です。

■ 社内実績：生産性向上とコスト削減を実証

サンクスラボでは、「サテラボAIマニュアル」を社内で試験運用し、以下の成果を確認しました。

- マニュアル作成時間を95%削減: 従来1時間以上かかっていた作業が3分の録画で完了- 30件以上の業務マニュアルを作成: BPO受託業務の標準化を加速

この実績をもとに、「録画を送るだけでマニュアルを返す」というサービス形態を確立。お客様の負担を最小限に抑えながら、高品質なマニュアルを迅速に提供する体制を構築しました。

■ こんな企業様におすすめ

BPO導入を検討している企業様

障がい者雇用を進めたい企業様

業務の標準化・効率化を進めたい企業様

■ ご利用の流れ

- 「マニュアルがないから委託できない」を即座に解決- 録画を送るだけで、最短即日でマニュアル完成- 業務内容の正確な伝達により、立ち上がりがスムーズに- 視覚的に分かりやすいマニュアルで、多様な人材の受け入れ体制を強化- 業務習得のハードルを下げ、雇用の質的向上に貢献- サンクスラボのBPOサービスと組み合わせ、テレワーク型雇用支援も可能- 属人化した業務を可視化・標準化- システム更新時のマニュアル改訂も録画を送るだけ- 新人研修・引き継ぎ資料としても活用可能

STEP1: 業務を録画

普段通りに業務を行う様子を録画（3分～5分）

STEP2: 録画を送信

録画ファイルをメールまたは専用フォームで送信

STEP3: AIが自動解析

AIが操作を自動で認識し、マニュアル化

STEP4: マニュアル納品

最短即日～2営業日以内にマニュアルを納品

■ 今後の展望：AI BPOで人と技術の可能性を拡張

サンクスラボは今後、AI技術を積極的にBPOサービスに統合し、障がい者スタッフが対応できる業務領域の拡大を目指します。

「サテラボAIマニュアル」はその第一歩として、業務の可視化と標準化を通じて、より多くの方がデジタル業務に参加できる環境を整備します。「録画を送るだけ」という革新的なサービス形態により、企業のBPO導入のハードルを大幅に下げ、人の可能性とテクノロジーの可能性を掛け合わせた新しい価値を提供してまいります。

■ サービス詳細

サービス名: サテラボAIマニュアル

提供開始日: 2025年11月10日

提供方法: サンクスラボのBPOサービス契約・検討企業様向けオプションサービス

納期: 最短即日～2営業日

【本件に関するお問い合わせ先】

サンクスラボ株式会社

担当: 呉屋 太河

TEL: 080-7480-7199

Email: rpo_sales@thankslab.biz

お問い合わせ :https://share.hsforms.com/17PRHvydJSy-SpXzGhY_ucQr5uki問い合わせフォームに遷移します

■ サンクスラボ株式会社について

- 設立: 2015年12月1日- 本社所在地: 沖縄県那覇市泉崎一丁目21番3号- 代表者: 代表取締役 村上タクオ- 事業内容: IT事業、障がい福祉サービス事業、BPOサービス

URL: https://www.thankslab.biz/

「IT × 福祉」を掛け合わせた事業モデルで、障がい者がデジタル分野で活躍できる環境を創出。就労継続支援A型・B型事業所の運営、テレワーク型障がい者雇用支援「サテラボ」、BPOサービスなどを展開し、社会課題の解決と企業の成長支援を両立しています。