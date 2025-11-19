4MEEE株式会社 × シャトルロックジャパン株式会社、インフルエンサーによる拡散で“狙ったターゲット”に刺さる共同パッケージを提供開始
パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業の株式会社インタースペース（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122）のグループ会社である4MEEE株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：尾久一也、以下4MEEE）とシャトルロックジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：金光展意、以下シャトルロックジャパン）は、「4MEEE」が保有する多様なファン層を持つインフルエンサー組織と、シャトルロックジャパンが持つキャンペーンシステムを統合した共同パッケージの提供を開始しました。インフルエンサーがキャンペーン拡散をすることで、懸賞目的のアカウントだけでなく、ブランドが認知を取りたいターゲットへの的確なリーチが実現します。
■本パッケージ企画の背景
SNSキャンペーンは拡散しやすい一方、ターゲット層を狙って的確に拡散を促すためのコントロールが難しい側面もありました。アルゴリズムがユーザーの興味・関心に基づく関連性シグナルを重視する今、的確なターゲットへのリーチがアカウント品質・アルゴリズム評価を左右します。そこで商材と親和性の高いインフルエンサーから告知し、生活文脈で情報を届けるパッケージをご用意。ターゲットと親和性の高いインフルエンサーがキャンペーンを拡散することで、狙ったセグメント内での認知・UGC・指名検索を着実に伸ばします。
■本パッケージ企画のメリット
狙ったターゲットへのリーチを漏らさない
ブランドが保有する商材と親和性の高いインフルエンサーが、興味関心軸のオーディエンスへキャンペーンをリーチ。ブランドが訴求したいターゲット層へのリーチを抑制し良質なリーチを担保します。
SNSアカウントのアルゴリズム評価アップ
X (Twitter) やInstagramで実施するエンゲージメント獲得を目的としたキャンペーンを起点に、インフルエンサーによる拡散を通じて、狙ったターゲットからのアクションをより効果的に促すことで、キャンペーン後の投稿もターゲットへの継続的なリーチが期待できます。
良質なUGCの創出
インフルエンサー告知→ターゲットのキャンペーン参加→当選報告→商材レビュー投稿という連鎖を生み出すことでターゲットのリアルなUGCが創出される可能性が高まります。
■インフルエンサー例とキャンペーンと相性の良い商材例
4MEEE株式会社は、400名を超える女性インフルエンサー組織を保有。特に、ファッション、美容、ライフスタイル商材との相性が高いです。フォロワー規模は幅広く、500～数十万以上のフォロワーを抱えるインフルエンサーなどさまざまで、ご予算に合わせてカスタマイズが可能です。
ファッション／働く女性層・学生層
例：アパレルPR、会社員、学生キャスター等の発信者・読者モデル。
相性のよい商材：アパレル・アクセサリー、通学通勤グッズ、D2Cアクセサリーなど
美容・コスメ感度の高い女性層／資格保有クリエイター
例：日本化粧品検定1級、メイクアップ検定、骨格・顔タイプ等の有資格インフルエンサーが在籍。
相性のよい商材：スキンケア、メイク、ヘアケア、ドクターズコスメ、デバイス美容など
ママ層・ライフスタイル志向層
例：ママ・家事収納・食生活・ヨガ等の専門発信者。
相性のよい商材：ファミリー向け日用品、食品・飲料、キッチン家電、ベビー＆ママ商材など
■パッケージの概要
パッケージの仕組み
対象となるSNSで行なわれたキャンペーンを商材・ブランドと相性のよいインフルエンサーをアサインし、引用ポスト・ストーリーズ投稿などで拡散を促します。
キャンペーン対象SNS
Instagram 「Shuttlerock BBF for Instagram」
資料ダウンロードはこちら :
https://www.shuttlerock.co.jp/download/instagram-comment/
Instagram ユーザーが対象投稿にコメントをすると、すぐに抽選結果がDMに届くキャンペーンを実施することが可能です。ユーザーのコメントを促すことで、アカウントの評価が高まり、その後の運用にも有利な影響が期待できます。
「最短5営業日」でのキャンペーン開始や、その設定代行やサポートも対応。さらに1ヶ月単位での契約が可能なことから、急な企画のご依頼にも対応可能です。
また、今回のパッケージを併用することで2025年8月にリリースされたリポスト機能や、ストーリーズなどを活用し、インフルエンサーを通じたターゲット含有率の高い層への拡散が期待できます。
X（Twitter）「Shttlerock BBF for X」
資料ダウンロードはこちら :
https://www.shuttlerock.co.jp/download/x-instantwin/
Xを使った拡散力のあるプロモーションキャンペーンを簡単に実施できるキャンペーンツールです。即時で自動抽選を行い、その場で当落結果やDMを返すインスタントウィンのキャンペーンの実施が可能です。
「最短5営業日」でのキャンペーン開始や、その設定代行やサポートも対応。さらに1ヶ月単位での契約が可能なことから、急な企画のご依頼にも対応可能です。
元々拡散性が高いXキャンペーンですが、インフルエンサーが拡散することで、拡散性だけでなくターゲットへの的確な訴求が期待できます。
■価格
料金詳細は、インフルエンサーのアサイン数などで変動するため
まずは以下からお問い合わせください。
フォームからのお問い合わせ
https://www.shuttlerock.co.jp/contact/
電話でのお問い合わせ
03-6272-6480
受付時間：9:30～17:30(土日祝日を除く)
■会社概要
4MEEE株式会社
事業内容：インターネット広告事業、メディア運営 他
主なメディア（一例）：4MEEE、4yuuu、他（媒体ネットワーク）
URL：https://4meee.jp/about/(https://4meee.jp/about/)
■4MEEE
https://4meee.com/
ファッション・美容・恋愛・ライフスタイルなど、可愛くなるための情報が満載の女性向けメディア。すぐ使えるトレンド記事を配信しており、スマホからもWeb/アプリで手軽にいつでもチェックできます。
シャトルロックジャパン株式会社
事業内容：SNS/UGCを活用したクリエイティブ・キャンペーンテクノロジーの提供 他
主力ソリューション：Instagram・ X (Twitter) ・LINE・TikTok ・LINE で実施できる インスタントウィンキャンペーン / 広告効果を最大化する動画クリエイティブ制作（UGC風動画・3D CGI 含む）/ キャンペーン時に必要な商品発送や梱包などの事務局 等
URL：https://www.shuttlerock.co.jp/
■Shuttlerock BBF
https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/
X (Twitter)、TikTok、 Instagram、LINEを活用したキャンペーンツールの開発から、目的や予算など合わせたキャンペーン企画、キャンペーンツールの運用、キャンペーン事務局代行まで、クライアントのSNSキャンペーン施策をトータルサポートしています。
【SNSマーケティングなら、シャトルロックジャパン】
シャトルロックジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：金光 展意）は、ニュージーランド本社を中心に日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど9カ国で事業展開しているグローバル企業 Shuttlerock Limited の日本法人として、SNSマーケティングに関わるサービスを幅広く提供しています。
X (Twitter)、TikTok、Meta、Googleなどの主要9大SNSプラットフォームのオフィシャルパートナー、X 広告 認定代理店としてのベストプラクティス、そして、7,000回以上のキャンペーン実施経験、300,000本以上の動画広告制作経験を基に蓄積したノウハウを活かし、各種SNSを活用したキャンペーンツールの提供、媒体に最適化したクリエイティブの制作など、クライアントのSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。
【キャンペーン支援サービス Shuttlerock BBF】
● X (Twitter) インスタントウィンキャンペーン
● X (Twitter) マストバイキャンペーン
● X (Twitter) マイレージキャンペーン
● Instagram インスタントウィンキャンペーン
● TikTok インスタントウィンキャンペーン
● LINE インスタントウィンキャンペーン
● LINE マストバイキャンペーン
【動画広告・クリエイティブ制作サービス Shuttlerock Studio】
● SNSに最適な動画広告で、効果を最大化する クリエイティブ制作
● UGC動画広告で、口コミ効果につながる UGC 動画広告制作
● UGCの活用で、インパクトのあるユニークなUGC x 3D CGI 動画広告