大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、リポビタン製品各種を購入して必要なポイントを貯めて応募すると、抽選で素敵な賞品が当たる「ファイト イッパーツ！ 応援キャンペーン2025冬」を、2025年12月1日（月）から2026年1月30日（金）までの期間で実施します。「ファイト イッパーツ！ 応援キャンペーン2025冬」は、リポビタンＤおよびリポビタンブランド製品をご愛顧にいただいている皆さまに感謝の気持ちを込めて実施する年末年始恒例のキャンペーンです。対象製品についている応募シールを集めてご応募いただくと、ポイント数に応じて、抽選で43V型4K液晶テレビや空気清浄機のBALMUDA The Pure（いずれも60ポイントコース）などの素敵な賞品が合計10,000名様※１に当たります。 当社は、リポビタンブランドの「前向きに頑張る人を応援する」というコンセプトのもと、今後も幅広い世代の方々を応援するべく、皆さまに身近に感じていただけるキャンペーンを展開してまいります。キャンペーンの詳細は、当社ホームページのリポビタンブランドサイト内キャンペーンバナーをクリックまたは、応募サイト（リポビタンポイントチャージステーション）にてご覧いただきます。・リポビタンブランドサイト URL https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/・キャンペーン応募サイト「リポビタンポイントチャージステーション」URL https://lipovitan-point.com/

◇ キャンペーン概要

対象製品についている応募シールを集めて、応募期間中に専用はがき、またはWebサイトから応募いただくと、ポイント数に応じて、抽選で豪華家電製品や毎日の生活が豊かになるアイテムなど、素敵な賞品が抽選で合計10,000名様※１に当たります。※１：当選者10,000名は3つのコースとＷチャンス賞の当選者合計

・キャンペーン応募サイト「リポビタンポイントチャージステーション」 応募シールに記載してあるシリアルナンバーを入力、ポイントを貯めて応募いただけます。 URL https://lipovitan-point.com/・キャンペーンお問い合わせ先「リポビタンキャンペーン事務局」 当キャンペーンに関するお客様のご質問にお答えします。 電話番号：03-5610-0671 開設期間：2025年12月1日（月）～ 2026年6月30日（火） 受付時間：9時30分～17時30分【土・日・祝日・年末年始（2025年12月29日～2026年1月2日）を除く】

◇ 応募概要

・応募期間 2025年12月1日（月）～ 2026年1月30日（金）※２ ※2：はがき応募は当日消印有効、Web応募は2026年1月30日（金）23時59分迄・応募方法 1．専用はがきでの応募 2．「リポビタンポイントチャージステーション」からの応募・応募資格 日本国内ご在住の15歳以上の方に限らせていただきます。・対象製品

