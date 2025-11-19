ノジマ 三和小川店が11月20日（木）オープン！ ～地域の暮らしに密着！～
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市 代表執行役社長 野島廣司 以下「ノジマ」）は、「ノジマ三和小川店」をオープンいたします。地域の日常生活に密着した施設「スーパー三和小川店」で、家電や携帯電話のご相談はノジマにお任せください！
また、ノジマでは11月20日（木）～12月12日（金）の期間中、オープン限定特価としてノジマポイントが20％還元になるお得なセールも開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334741&id=bodyimage1】
■ノジマ 三和小川店
オープン：2025年11月20日（木）
場 所：〒194-0012 東京都町田市金森４－１－２ ２階
営業時間：10：00～20：00
■オープンセール期間実施概要
（1）11月20日（木）～12月12日（金）限定でノジマポイント最大20%還元！
（2）ノジマアプリ新規登録でプレゼント！
500円引きクーポン／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ
（3）既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！
（4）人気の商品を大特価でご用意しております！店頭でお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334741&id=bodyimage2】
ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣販売員がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。今後とも、何卒ご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
配信元企業：株式会社ノジマ
