カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、強力マグネット式で脱着カンタン、ボディの塗装面を傷めないドアハンドルプロテクター『K-DHP01/02』の発売開始をお知らせします。





MAXWINドアハンドルプロテクター





【販売ショップ】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR92T4KJ

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-dhp/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/k-dhp.html









【対応車種】

◆トヨタ

カローラクロス、アルファード、ヴェルファイア、ノア、ヴォクシー90系、

RAV4、ヴォクシー、プリウス、ヤリスクロス、ライズ、シエンタ、

ハリアー、ルーミー、ハイエース

◆ニッサン

ノート、セレナ、ルークス、デイズ、エクストレイル、キャラバン、リーフ

◆ミツビシ

デリカd5、ekワゴン、クロススペース、デリカミニ

◆ホンダ

N-BOX、N-VAN、N-WGN、フリード、VEZEL、フィット、ステップワゴン





【MAXWIN K-DHP01/02】





MAXWIN K-DHP01/02





強力マグネット式で脱着カンタン、塗装面を傷めないドアノブプロテクター(4枚入り)。

摩耗に強いTPU素材と高級感あるカーボン調デザインでブラックとホワイトの選べる2カラー2サイズ。

さらに強力マグネット吸着なので工具不要の簡単着脱。形状記憶素材なので車種に合わせて形状調整できます。





【スペック詳細】





強力マグネット式





何度でも取り付け外しできて、ポン付け簡単装着、塗装面を傷めることもありません。またドアハンドルカップの形状に合わせて変形させることも可能です。





脱着がカンタン





強力マグネットで脱着がカンタン。粘着シール式と違って貼り直しなどが可能です。ドアハンドルカップの形状にマッチするので外れにくいです。





塗装面を傷めない





磁力で張り付くので、接着剤で塗装面を傷めることがありません。貼付面はやわらかい保護層でコーティングされているので傷がつきにくいです。





形状記憶で様々な車種に対応





装着前に本品やドアハンドルカップを加熱して柔らかくして、押し付けることで形状を立体的に変形させらるのでプロテクターの形状を車のドアハンドルカップに合わせた形状に変形することが可能です。





サイズ





取り付け方法





カラーバリエーション





＜耐摩耗性に優れた素材＞

TPU素材で耐摩耗性に優れています。さらに軽量で脱落しにくく長時間も可能です。

＜デザイン性に優れたカーボン調＞

素材の表面にカーボン調デザインを採用し、違和感がなく、高級感が溢れます。









【製品仕様】

材質 ：TPU、マグネット

色 ：カーボン(ブラック/ホワイト)

厚さ ：約1.1mm

サイズ：K-DHP01/100ｘ99mm

K-DHP02/93ｘ91mm

重量 ：約136g