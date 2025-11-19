中古住宅をフルリフォーム！上十条にてシェアハウスとしての新たな価値の創造
株式会社マーキュリー（本社：東京都港区、代表取締役：宮地博明）は、北区上十条5丁目に中古住宅再生プロジェクトとしてリフォーム工事を行いました。
本物件は、築年数を経た住宅をフルリフォームし、新たにシェアハウスとして再生したものです。
・物件について
本プロジェクトは『中古物件の再生』をテーマに、既存建物の構造を活かしながらも、設備・内装を全面的に刷新。給湯器の交換やモニター付きインターホンの設置、畳をクッションフロアへ変更し、クロスを張り替えるなど、設備と内装を一新しました。
本物件が位置する上十条エリアは、都心へのアクセスの良さと下町らしい温かみが共存する人気の住宅地です。最寄りのJR埼京線「十条駅」からは新宿・池袋方面へダイレクトアクセスが可能で、周辺には十条銀座商店街をはじめとする活気ある商店街や、昔ながらの飲食店、カフェなども点在しています。落ち着いた住環境の中にも人とのつながりを感じられる街として、シェアハウスのコンセプトとも親和性の高い立地です。
株式会社マーキュリーは、今後も中古住宅や空き家の再生を通じて、不動産の価値を最大化することで、地域の未来に新しい価値を届けてまいります。
・物件概要
物件所在地：東京都北区上十条5-22-6
交 通：JR埼京線「十条」駅 徒歩15分
敷 地 面 積：231.40平方メートル
構 造：木造瓦葺2階建
延 床 面 積：201.63平方メートル
築 年 月：1973年4月
リフォーム：2025年10月竣工
本物件に関するお問い合わせ先
営 業 担 当：松島
・マーキュリーについて
マーキュリーは、豊富な不動産の知識と経験を基に、不動産オーナー様が抱えるお悩み・お困りごとを解決いたします。
不動産に関するお悩み・お困りごとは多種多様で、人それぞれ異なります。
ご不安や問題点を的確に把握し、事案ごとに応じた最善な企画をご提案いたします。
不動産に関わる全ての人が納得でき、結果に満足できるよう、問題解決を目指し続けることが、
我々の存在意義であり、使命だと考えております。
商 号：株式会社マーキュリー
本 社：〒105-0004 東京都港区新橋6-22-4 MERCURY SHINBASHI
設 立：2004年12月
代 表 者：代表取締役 宮地 博明
資 本 金：3000万円
事 業 内 容：権利調整事業 不動産開発事業 借地権・底地権買取り事業 マンション建て替え事業
公式サイト：https://mercury-realestate.co.jp/
【提供サービス】
・借地権や底地に特化したサービス「借地権相談所」（ https://shakuchiken.net/ ）
・再建築不可物件に特化したサービス「再建築不可.net」（ https://saikenchiku-fuka.net/）
各HPにて不動産に関するお役立ちコラムも公開中です。
