ASEAN フィンテック企業の GCash と DANA、MSME 支援をさらに強化

フィンテックリーダーによると、MSME のデジタル化を加速させるには、官民の協力強化と支援的な政策が必要とのことです

マニラ、フィリピン、2025年11月19日 /PRNewswire/ -- 業界関係者によると、東南アジア諸国連合（ASEAN）の零細・中小企業は、同地域における協力の強化から恩恵を受けており、これにより金融テクノロジー企業が中小企業により良いサービスを提供できるようになるという。



Rowena Zamora, Chief Strategy Officer of Mynt, the parent company of GCash, and Felix Sharief, vice president of Public Policy and Government Relations at DANA talk about views on ASEAN standardizing cross-border regulations to accelerate MSMEs’ digital shift



GCash の親会社である Mynt のチーフ・ストラテジー・オフィサー、Rowena Zamora 氏は、ASEAN が中小企業支援においてフィンテック企業を後押しする取り組みとして、フィンテック企業や中小企業（MSME）向けにデジタル処理の効率化を可能にした ASEAN シングルウィンドウを挙げています。

「中小企業（MSME）が国内市場だけでなく ASEAN 全域で市場にアクセスできるよう、政策やプロセスの民主化を進め、参加コストや規制遵守コストといった課題に対応する実践的なイノベーションを提供する必要があります」と彼女は述べています。

約600万の加盟店のデジタル変革を支援してきた GCash は、中小企業（MSME）に従来型の資金調達に代わる選択肢を提供するとともに、フィリピンの国家政策機関や規制当局とのパートナーシップも展開しています。

ASEAN が越境規制を標準化し、GCash が中小企業（MSME）の海外からの仕入れを含む越境取引を可能にすることで、地域市場への参加コストは大幅に低減されると、Zamora 氏は述べています。

Zamora 氏は、今年9月にスイス・ジュネーブで開催された世界貿易機関（WTO）パブリックフォーラムのパネルディスカッションでこれらの発言を行いました。

「国境を越えて: ASEANのMSMEデジタル化への大胆な道」と題されたパネルセッションは、WTOフィリピン代表部とGCashが共催した。また、インドネシアのオープンプラットフォーム型デジタルウォレット DANA や、国際決済銀行（BIS）のイノベーションハブなど、地域の他の関係者も招集されました。

パネルの開会挨拶で、フィリピンの WTO 常駐代表であるマヌエル・ティーハンキー大使は、中小企業（MSME）が複雑化するグローバル市場に対応するために、越境相互運用性のアクセス可能性の重要性を強調しました。

さらに、フィリピンは2026年の ASEAN 議長国就任を控え、ASEAN デジタル市場の統合を目指すデジタル経済枠組み協定（DEFA）への支持を改めて表明しました。

DANA のパブリックポリシーおよび政府関係担当副社長である Felix Sharief 氏もパネルで、同インドネシアの電子ウォレットプラットフォームは、ASEAN による電子商取引プロセスの標準化や経済協力の恩恵を受けており、コストが削減され、銀行口座を持たない人々に対してより多くのサービスを提供できるようになったと述べました。

Sharief 氏は、中小企業（MSME）がデジタル経済にアクセスできるようにする重要な投資についても言及し、次のように述べました。「官民の協力が環境を形作っており、民間企業が技術とイノベーションを提供し、公共部門がそれを支える政策を整備しています。このようにして、変革とデジタル化を実現し、社会全体が金融手段にアクセスできるようにすることが可能になります。」

Zamora氏はまた、インドネシア政府が主催した「ASEANにおけるデジタル決済：イノベーションから包摂へ」と題したワーキングセッションにも参加し、国境を越えたQRコードの相互運用性と地域的な決済接続性について議論した。

（日本語リリース：クライアント提供）

