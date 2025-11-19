●3000個限定●TOYOTA ランドクルーザー 250 キーチェーン、にて一般販売開始
大人気の 「TOYOTA LANDCRUISER 250」 が3Dで作りこまれたキーリング、3000個限定生産で一般販売開始！高級感のあるしっかりとしたつくりに、シリアル入りのプレートつき。
株式会社フェイス（本社：石川県白山市、運営：CAMSHOP.JP）は、トヨタ自動車による人気車「ランドクルーザー250」をモチーフにした **限定3,000個のシリアルナンバー入りメタルキーチェーン** の一般販売を開始いたしました。遊び心たっぷりのデザインでありながらも、高級感のある仕上がりの「トヨタランドクルーザー 250」は、年齢層を問わずファンが楽しめる作り。
シリアルナンバー刻印入りの「250」が浮かび上がるプレートがきらめきます。
ボックス入りなので、大切な方へのギフトにも選びやすくなっています。
日本を代表する自動車であるランドクルーザーをキーホルダーとして楽しむことができます。
オフィシャルサイト：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n
手のひらサイズで再現された“ランドクルーザー 250”。
本商品は、 **迫力のあるサイズ感と重厚な質感** が魅力のアイテムで、立体的な3D造形により、まるで本物のミニカーのようなリアリティを実現。小さいながらも、ランドクルーザーならではの力強いフォルムを細部にまで再現しています。
キーチェーンとして使用すると、各パーツが触れ合い **金属音が鳴り響き、まるで“鈴”のような存在感** を発揮します。
**専用のボックス入り** で、ギフトとしても最適。ランドクルーザーファンはもちろん、アウトドアや車好きの方への贈り物にもぴったりなアイテムとなっております。
プレートの裏面に限定3000個のシリアルナンバーの刻印つきでお届けします。
【商品概要】
商品名：TOYOTA LANDCRUISER 250 クロームメッキキーチェーン素材：ダイキャスト（クロームメッキ仕上げ）3チャーム：TOYOTA LANDCRUISER 250 チャーム、ナスカン、250プレートパッケージ：専用ギフトボックス入り
**・**TOYOTA LANDCRUISER **キーホルダーの新作が予約販売開始・3000個限定生産・ミニカーのような遊び心あるデザイン・しっかりとした重厚感あるつくり・TOYOTA オフィシャルライセンス取得商品**
**販売元**
会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：https://camshop.jp/
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
